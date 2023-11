Valentina Persia confessione choc: “Ho rifatto il seno, quasi una quinta”/ Poi la battuta: “Chi non mostra..”

Valentina Persia ammette: “Ho rifatto il seno, perchè..”

Valentina Persia, ospite nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo, ammette di essersi fatta un intervento chirurgico al seno: “Avevo una diastasi addominale, una patologia, avevo dodici centimetri di apertura con due ernie in uscita e, siccome ero là ho pensato di rifare anche il seno perchè ho allattato i miei gemelli quattro mesi“.

E aggiunge: “Quindi mi sono rifatta anche al seno e sono molto contenta. Ho fatto quasi una quinta, nella prima apparizione tv? Avevo una seconda e quindi ho detto: “Abbandona, anche perchè chi non mostra non vende” dice la comica con ironia, strappando risate anche in studio. La finalista dell’Isola dei Famosi ha anche ammesso di essere in meno pausa, ma di vivere serenamente questo passaggio di vita.

Il film di Barbie, con protagonista Margot Robbie, ha incassato cifre astronomiche cercando di combattere i pregiudizi sulle donne. C’è qualcuno, però, che pensa che la bambola più famosa di tutti i tempi abbia “fatto body shaming a tutte”: si tratta di Valentina Persia.

La comica romana si è lasciata andare a un lungo sfogo in controtendenza: “Barbie è un fake, un’illusione ottica, una menzogna. La prima che ha fatto body shaming a tutte noi, facendoci sentire inadeguate, grasse, povere e poco bionde…. Tutta apparenza e ostentazione, ma guadagnati come? Chiedetelo a Ken che nel frattempo è sparito perché la signorina in questione gli ha fottuto tutto per fare la bella vita…” afferma Persia sollevando una polemica. “Fate una bambola più vicina alle donne vere, quelle che si fanno il mazzo tutto il giorno, quelle donne che sorridono nonostante le chiappe e le tette cadenti, quelle donne che sanno essere donne nonostante siano nate in un corpo maschile, quelle donne che scappano spesso proprio da quel Ken che a differenza tua, invece di donare ville, roulotte o macchine rosa, picchia e picchia forte… Spostati biondina che siamo un esercito!” tuona la Persia.

