Valentina Persia/ Crollo all’Isola dei Famosi 2021: “Vorrei innamorarmi..”

Valentina Persia eliminata o finalista all’Isola dei Famosi 2021?

Non sono stati giorni facili questi per Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021. La finalissima del programma si avvicina e lei, da protagonista, sogna davvero il momento in cui arriverà fino in fondo e, magari vincerà come merita. In molti non hanno gradito il suo modo di fare perché da sempre poco propensa ad aiutare il prossimo quando non si trattava del suo gruppo ma le cose sono cambiate quando Gilles Rocca è stato eliminato e lei è stata finalmente un po’ libera e lontana dall’altro gruppo. In questi giorni ha ammesso che sentirà un po’ la mancanza del programma e di quella spiaggia perché in questi giorni è stata davvero molto bene ma è consapevole del fatto che sarà felice anche tornando a casa, alla sua famiglia e ai gemelli che tanto le mancano.

Valentina Persia fuori di sen* all'Isola dei Famosi/ Ilary Blasi "Avvertitela!"

Valentina Persia crolla a poche ore della semifinale dell’Isola dei Famosi 2021

Dall’altro lato, però, Valentina Persia ha avuto un vero e proprio crollo e tutto perché ha ripensato alla sua vita, che è piena e ricca, ma ha ammesso anche che vorrebbe qualcosa che fosse per lei, magari un amore. In particolare, nell’ultimo daytime, la bella attrice si è sciolta in lacrime consolata proprio da Miryea Stabile che non ha potuto fare molto: “Sembro tanto forte, ma in realtà non sono forte per niente. Ho anche io i miei momenti di fragilità e mi sento un po’ sola. Per carità, ho i figli, una bella famiglia, sono fortunata, ma vorrei anche qualcosa per me stessa. Magari anche innamorarmi”. A questo punto per lei è arrivato il momento di prendere in mano la sua vita, magari l’esperienza all’Isola dei Famosi 2021 la aiuterà adesso?

