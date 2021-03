Valentina Persia/ Dalla morte del compagno alla depressione: “L’Isola per rinascere!”

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 per rinascere

Valentina Persia, classe 1971, è un’attrice e comica italiana che oggi, alla soglia di 50 anni, è pronta a rimettersi in gioco. Nel 1995 si è diplomata in recitazione alla corte di Pietro Garinei e ha Valentina Persia ha debuttato in Tv nel 1994 come concorrente de La sai l’ultima? volando poi in Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare. Tre anni dopo è al fianco di Pippo Franco come sopite fissa Sotto a chi tocca e per quattro anni fa parte del cast fisso del programma che l’ha lanciata. Da lì in poi nella sua carriera non sono arrivate solo ospitate tv ma anche conduzioni e poi il grande salto recitando in alcune fiction fino al primo decennio di questo nuovo secolo, e poi? Ha prevalso la sua vita privata, una serie di soddisfazioni, di problemi e di lutti che hanno segnato la sua vita tenendola lontana dalla televisione e dal suo lavoro.

Valentina Persia, dalla perdita del compagno Salvo alla nascita dei gemelli

Ad un tratto ha perso il compagno Salvo, architetto con il quale era impegnata da quattro anni. La loro intensa d’amore è terminata con la morte improvvisa del suo amato compagno e questo l’ha spinta ad una sorta di ritiro che è riuscita a superare con i suoi amici e colleghi, Leo Gullotta e Pingitore, che l’hanno fatta tornare in tv superando un terribile periodo buio ed un dolore enorme. Dopo la sua morte l’attrice si è sempre dichiarata single fino a quando, all’età di 43 anni, è diventata mamma dei suoi due gemelli, Lorenzo e Carlotta, ma senza rivelare molto sul loro padre biologico. Anche il momento dell’arrivo dei suoi figli non è stato idilliaco per via di una serie di problemi e dell’arrivo della depressione post partum che non le hanno permesso di vivere al meglio quei primi momenti in cui lo smarrimento era all’ordine del giorno. Una vita intensa quella dell’attrice, fatta di sfumature che ancora non conosciamo e che forse avremo modo di conoscere solo a partire da questa sera all’Isola dei Famosi 2021.

