Valentina Persia, depressione e chirurgia estetica/ Dolori e rinascita della comica

Valentina Persia, la depressione dopo la nascita di Lorenzo e Carlotta

Valentina Persia, una delle più talentuose cabarettiste del panorama televisivo italiano, è ospite oggi pomeriggio nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai1. Nella sua vita la comica ha dovuto affrontare una serie di difficoltà, dalla dolorosa e prematura morte del compagno Salvo alla depressione post-partum seguita alla nascita dei due figli, Lorenzo e Carlotta, avuti con la fecondazione in vitro. Dopo la loro nascita, infatti, ha vissuto un periodo piuttosto complicato segnato da una fase di depressione.

Valentina Persia contro Tavassi sul caso Van/ "Il troppo stroppia, non più fa ridere"

“Ho voluto questi figli e quando sono riuscita ad averli ho completato il cerchio della mia vita, anche se ho sofferto di depressione post partum. Mi rivolsi a una psicologa e mi disse che ero semplicemente stanca e che stavo imparando a conoscere i miei bambini” aveva raccontato la Persia in un’intervista a Verissimo.

Valentina Persia, i figli e Salvo il compagno morto/ "Un amore interrotto non finisce"

Valentina Persia e la chirurgia estetica: “Mi sono vista armonica“

Ma Valentina Persia, nel corso della sua vita, ha voluto combattere anche per raggiungere l’equilibrio e la giusta armonia con il proprio corpo. Una battaglia personale che l’ha vista ricorrere alla chirurgia estetica, attraverso una serie di interventi che le hanno significativamente rimodellato il corpo, portandola ad una rinascita fisica e personale che rincorreva da tanto tempo.

“Mi sono vista la pancia e mi sono uscite le lacrime perché ho visto una Valentina armonica come forse non ero mai stata” aveva raccontato in diretta televisiva qualche anno fa. L’operazione era stata effettuata dal chirurgo Pietro Lorenzetti, che poco dopo l’intervento aveva spiegato: “Abbiamo fatto un intervento combinato, tre interventi in realtà, è durato 4 ore. Liposcultura dei fianchi, abbiamo tolto quasi 2 chili di grasso, abbiamo fatto un intervento di chirurgia combinata molto importante. Si è già vista, sta molto bene, si è resa conto del cambiamento che ha avuto e che reputo molto importante, sia sul piano fisico che psicologico“.

SALVO, COMPAGNO MORTO E FIGLI VALENTINA PERSIA/ "Ebbe 4 infarti in 4 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA