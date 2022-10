Valentina Persia è Anastacia, Tale e Quale Show 2022/ Cantare in inglese.. un incubo?

Valentina Persia è Anastacia, Tale e Quale Show 2022: imitazione proibitiva?

Valentina Persia dovrà imitare Anastacia nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Su Instagram la comica ha detto di essere un po’ preoccupata perché sarà tosta entrare nel personaggio. I fan sono convinti che anche questa volta riuscirà a stupire il suo pubblico. Intanto continuano a lasciarle commenti positivi sull’imitazione di Gabriella Ferri. Se qualcuno ancora vede in ogni sua imitazione Valentina Persia, c’è chi questa volta si è commosso in alcuni momenti.

Secondo il pubblico social quello che è venuto a mancare a Valentina è la bocca aperta che aveva la Ferri quando cantava. Lei la spalancava come se dovesse tirare fuori quel suo urlo di dolore, mettendo però i suoni rigorosamente al posto giusto. Il ricordo di Gabriella Ferri fa sempre uno strano effetto.

Valentina Persia imita Gabriella Ferri

Valentina Persia nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 ha imitato Gabriella Ferri con Sempre. L’attrice si è molto emozionata, il suo scopo non è stato quello di imitare la grande cantante, ma farle un gradito omaggio. Nella clip di presentazione ha raccontato di come si è sentita rispettata dalla famiglia della Ferri, quando il giorno del suo funerale l’hanno voluta accanto a loro. Di tutte le imitazioni fatte finora questa è quella che ha emozionato di più. La somiglianza c’è stata, il trucco ha ricostruito perfettamente il volto della Ferri, le movenze sono state perfette. Valentina è riuscita a replicare ogni movimento di Gabriella e a cantare con la stessa intensità. Nelle parti parlate l’imitazione non è riuscita perfettamente, mentre nelle parti cantate è sembrato di ascoltare la versione originale. Ricordiamo che Valentina Persia la settimana scorsa è arrivata prima imitando Clementino. Anche in questo caso ha dimostrato di essere una grande artista perché se non è facile per un uomo imitare una donna, figuriamoci il contrario.

Standing Ovation per Valentina Persia a Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia con l’omaggio a Gabriella Ferri si è guadagnata una standing ovation da parte del pubblico in studio di Tale e Quale Show 2022. Quello che è arrivato allo spettatore è stata tanta emozione per un’interpretazione impeccabile e ricca di pathos. Nel trucco è venuto a mancare qualche ruga in più e un po’ di fisicità. Quello che Valentina è riuscita a mettere in evidenza è la voce sofferente che accompagnava la cantante romana. Loretta Goggi nel corso dell’esibizione ha mostrato un volto molto emozionato. Per Panariello la performance ha rappresentato un colpo di goal che l’artista è riuscita a dare nella sua permanenza a – Tale e Quale -. Questa volta anche il parere di Malgioglio è stato favorevole. Ha apprezzato molto i movimenti della Persia che hanno imitato alla perfezione Gabriella Ferri. Nonostante la voce fosse quasi uguale, quello che le è venuto a mancare è il grande dolore nella gola che la Ferri aveva quando cantava. Nel complesso il giudizio è stato positivo. Anche Mughini imitato da Solenghi, ha espresso un giudizio favorevole. La sua esibizione gli ha ricordato la nostalgia della sua giovinezza e di una Roma del Ponentino quando la gente incontrandosi si dava il buongiorno pur non conoscendosi. Valentina Persia con Gabriella Ferri ha totalizzato 55 punti classificandosi al terzo posto.

