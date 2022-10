Valentina Persia è Clementino, Tale e Quale Show 2022/ Nel mirino delle critiche?

Valentina Persia è Clementino, imitazione terza puntata Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia dovrà imitare Clementino nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022. In questo caso gli addetti ai lavori sono stati molto cattivi con l’attrice, perchè hanno scelto di far interpretare un uomo per una donna che già ha le sue difficoltà, poi imitare la voce del cantante non è per niente facile, oltretutto è un rapper e la maggior parte delle sue canzoni sono veloci, quindi bisogna avere anche molto fiato per proporle. Il pubblico non si aspetta molto dalla Persia, qualsiasi cosa riuscirà a portare sul palco, sarà un successo per l’impegno che c’ha messo, però non è detto, potrebbe anche stupirci. Dopo l’ultima esibizione di Valentina Persia, il popolo del web è insorto, bocciando i giudizi della giuria, ritenuti troppo generosi. Dai commenti dei follower si deduce che la Persia non piace e qualcuno è andato giù pesante con i giudizi.

C’è chi l’ha preferita la scorsa settimana quando ha interpretato Teresa De Sio e chi questa settimana, di fatto la maggior parte delle persone non hanno gradito la sua performance giudicandola troppo diversa dall’originale, sia nella voce che nel fisico (ma qui si può fare poco). Ha esasperato troppo Giusy Ferreri, qualcuno a visto la somiglianza con Carmen di Pietro.

Valentina Persia, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo Teresa De Sio, Valentina Persia nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 si è cimentata nell’interpretare Giusy Ferreri. Il trucco è stato discreto, in alcuni tratti la somiglianza era tangibile. Per quanto riguarda la voce, i suggerimenti della coach sono stati fondamentali e la Persia è riuscita a presentare una bella performance, ma non perfetta. Il timbro della Ferrari alcune volte è stato troppo accentuato, trasformando il personaggio in una macchietta. È stata la prima ad esibirsi, questo ha giocato un po’ a suo svantaggio. Il balletto in qualche modo ha nascosto le imperfezioni, soprattutto inerenti l’interpretazione. Giusy Ferreri è una cantante che sul palco ammicca il pubblico e cerca di fare la “piaciona”, questo atteggiamento è venuto a mancare o non è stato messo in rilievo da renderlo evidente.

Il pubblico è rimasto entusiasta dell’esibizione della Persia, anche la giuria ha dimostrato molto affetto alla concorrente. Pur riconoscendole le sue capacità artistiche, Loretta Goggi le ha chiesto se ha studiato danza, poiché sul palco si è mossa bene. L’attrice ha risposto che ha alle spalle 24 anni di danza classica, un particolare che non tutti erano al corrente. Loretta Goggi si è complimentata con lei, dello stesso parere è stato anche Panariello. Per quanto riguarda Malgioglio ha trovato molto sexy la rappresentazione, ma deve migliorare le imitazioni. A fine puntata Valentina Persia ha totalizzato 39 punti classificandosi al nono posto.











