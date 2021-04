Valentina Persia e Fariba Tehrani, lite all’Isola dei Famosi/ “Leccate di c*lo che..”

Valentina Persia perde le staffe all’Isola dei Famosi 2021. Dopo quello che è successo in Palapa e la nomination che ha portato a casa, l’attrice è finita allo scontro con Fariba Terhani rea di averla accusata di essere falsa e per averla messa sotto pressione. La bella persiana non ha gradito la nomination ricevuta da Valentina che aveva annunciato che avrebbe fatto il nome di Paul Gascoigne salvo poi tornare sui suoi passi forse perché convinta che fosse proprio la prescelta del leader Brando Giorgi. Per alcuni quindi si tratta di una vera e propria strategia che ha portato poi allo scontro duro sull’Isola. Proprio mentre Fariba stava litigando con Gilles reo di aver preso del riso in più mentre tutti gli altri sono rimasti in silenzio (cosa che non succede quando sono altri a farlo), ecco arrivare Valentina che ha dato letteralmente di matto spiegando una volta per tutte le sue motivazioni alla persiana.

Valentina Persia e Fariba Tehrani, lite all’Isola dei Famosi

In particolare, Valentina Persia si è aggiunta alla lite all‘Isola dei famosi rilanciando “Ci sono dei tuoi lati caratteriali che a me non piacciono, te lo dico in faccia. A me non devi dire né amore, né tesoro, né cicci, né pucci perché a me queste sviolinate e leccate di c**o non mi interessano, non mi conquistano”. Si conclude così il rapporto tra le due che era iniziato nel migliore dei modi e che poi è finito con Fariba pronta ad accusare Valentina Persia di essere falsa e così l’attrice ha rilanciato: “L’atteggiamento di Fariba è quello di buttare in mezzo robe pregresse che sono successe. Lei non ci sta dentro per il fatto di essere stata votata. Siamo stanchi, abbiamo bisogno di serenità e lei è una persona che serenità al gruppo non la porta”.

