Valentina Persia è Gabriella Ferri a Tale e Quale Show Torneo 2022/ “Un omaggio”

Valentina Persia a Tale e Quale Show Torneo 2022: sarà Gabriella Ferri

Valentina Persia è tra le protagoniste di Tale e Quale Show Torneo 2022, in onda questa sera venerdì 18 novembre su Rai 1. Per l’occasione la comica tornerà nei panni di Gabrielle Ferri: nel corso della quarta puntata aveva omaggiato l’artista romano cantando “Sempre” e conquistando un meritatissimo terzo posto. “La mia non era un’imitazione, ma un vero e proprio omaggio ad una donna che ho ammirato e continuerò ad ammirare sempre“, ha detto Valentina Persia intervistata da Libero. E ha aggiunto: “La musica è da sempre la prerogativa della mia vita. Era una donna che ha sofferto tanto, che non te le mandava a dire. Se te ce mannava ce dovevi annà per forza. Ha lottato tanto, era vicina al popolo e agli ultimi. E questo un po’ mi rispecchia, sento molta affinità con la sua personalità. Non con la sua voce, ovviamente: la sua era magica, dolorosa e sofferente“. La sua performance ha emozionato Loretta Goggi.

VALENTINA PERSIA È AMY WINEHOUSE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi conquistata: "Sei stata perfetta!"

Valentina Persia: l’esperienza Tale e Quale Show 2022

Parlando proprio del percorso a Tale e Quale Show, Valentia Persia ha detto a Libero: “È un’esperienza bellissima, che ho capito in corso d’opera. Sono entrata nell’ottica che la formula vincente per questo programma è divertirsi. Non possiamo fare altro perché non siamo del mestiere, soprattutto nella veste canora. Quindi, per dirla alla romana, sono molto scialla“. Durante la finale la comica si è dovuta confrontare con una imitazione non semplicissima, visto che ha omaggiato e celebrato la grandezza di una artista senza tempo: Amy Winehouse. Una prova non facile che la Persia ha definito “Un volo pindarico” rispetto al personaggio della precedente puntata (Pippo Franco). L’imitazione di Amy Winehouse ha convinto però la giuria a cominciare da Loretta Goggi che ha detto: ” l’ho trovata perfetta, è stata bravissima. Intonatissima”. Anche Giorgio Panariello ha apprezzato la prova: “me l’hai ricordata tantissimo”, mentre sempre fuori dal coro il giudizio di Cristiano Malglioglio: “io mi sono molto emozionato non per come lei l’ha cantata ma perché l’ho incontrata. La voce non ci sei”. La Persia è così riuscita a conquistarsi un posto a Tale e Quale Show Torneo 2022.

