Valentina Persia è Gabriella Ferri, Tale e Quale Show 2022/ Riuscirà ad omaggiare la grande cantante?

Valentina Persia è Gabriella Ferri: una difficile sfida par lei a Tale e Quale Show 2022

Valentina Persia nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022 dovrà imitare la grande Gabriella Ferri. In questo caso però possiamo dire che la comica gioca in casa. Recentemente infatti, in occasione dell’ottantesimo compleanno di Gabriella Ferri è uscito il suo personale omaggio all’artista. Si tratta di un videoclip sulle note di “Nina si voi dormite”, celebre serenata romana. Certo è che sarà più facile impersonare questo personaggio dopo che ha vinto la terza puntata nei panni di un uomo, Clementino.

Il problema è stato anche quello di vederla approcciarsi al rap, un genere molto difficile per la sua velocità soprattutto se non si è cantanti professionisti. La comica però se l’è cavata alla grande. Non resta che scoprire la sua performance oggi, venerdì 21 ottobre 2022 su Rai 1.

Valentina Persia vince con Clementino

Vincitrice della terza puntata di Tale e Quale Show, con ben 64 punti, è stata Valentina Persia. La comica ha dovuto vestire i panni del rapper partenopeo Clementino. Personaggio non certo facilissimo per lei. Vocalmente parlando infatti, già di per sé, l’interpretazione di un uomo da parte di una donna non è affatto facile. A ciò va sommato sia la verve da rapper, che la dinamicità sul palco. Se la sua folta chioma riccia è stata nascosta in modo egregio dal trucco e parrucco, Valentina Persia non è stata decisamente da meno. Con il brano Cos Cos Cos, si è calata perfettamente nella parte ricevendo applausi e complimenti da giudici, compagni di gara e persino dal vero Clementino. Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Mario Giordano l’hanno così premiata.

La comica romana però, non si è limitata solo alla mera imitazione. A seguito dell’esibizione infatti, si è lanciata in un mini freestyle creativo e simpatico dedicato ai 4 giudici. Il pubblico in sala ne è entusiasta. Qui, a fare il tifo per lei, vi erano anche due ex naufraghi: Ubaldo Lanzo e Daniela Martani. Con loro la Persia ha partecipato all’Isola dei Famosi 2021. Sebbene il carattere forte e deciso di Valentina li abbia portati a numerosi scontri all’interno del reality Mediaset, sono rimasti in ottimi rapporti. All’Isola dei Famosi, Valentina Persia si classificò seconda. Tuttavia, sebbene abbia una lunga carriera alle spalle, a causa del suo carattere fumantino, i recenti contest televisivi hanno portato spesso il pubblico a schierarsi contro di lei. Chissà che non possa avere la sua rivincita proprio a Tale e Quale Show.

