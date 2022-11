Valentina Persia è Pippo Franco, Tale e Quale Show 2022/ Penalizzata dall’assegnazione?

Valentina Persia, cambio totale a Tale e Quale Show 2022: si trasforma in Pippo Franco

Cresce la curiosità per la nuova imitazione di Valentina Persia che, questa sera, venerdì 4 novembre, dovrà indossare i panni di Pippo Franco a Tale e Quale Show 2022. Logicamente la concorrente è rimasta un po’ spiazzata al momento delle assegnazioni, questo perché dovrà trasformarsi in un uomo. Chi la sostiene è certo che anche questa volta, Valentina, riuscirà a sorprendere tutti e ad offrire una performance adeguata e convincente. Ma c’è anche chi ritiene troppo complicata questa sfida, nonostante altri concorrenti si siano già superati brillantemente in assegnazioni simili.

VALENTINA PERSIA È ANASTACIA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Panariello si sbilancia: "Una delle migliori viste qui"

Ad esempio, la scorsa settimana, Antonino è stato magnifico nei panni di Loredana Bertè e, ancora una volta, ha fatto il pieno di consensi. Ci proverà anche Valentina Persia, consapevole di avere la giuria dalla sua parte, oltre al pubblico social che la segue sempre con affetto.

Valentina Persia paragonata a Paperino da Malgioglio, ma in realtà ha la sua fiducia

Venerdì scorso, per quanto riguarda la giuria, sono arrivati pareri positivi da tutti i suoi componenti. L’imitazione di Anastacia è stata perlopiù convincente e credibile, anche se Panariello con ironia l’ha paragonata a Giorgia Meloni. Subito dopo, naturalmente, ha corretto il tiro dicendo che l’esibizione di Anastacia è stata la migliore di sempre a Tale e Quale Show.

Valentina Persia è Clementino, Tale e Quale Show 2022/ Nel mirino delle critiche?

Ad impreziosire l’approvazione generale dei giudici, il beneplacito di Cristiano Malgioglio, colpito soprattutto dal coraggio di Valentina. Anche in questo caso, tuttavia, il cantautore ha usato la tecnica del “bastone e della carota”, aggiungendo alla fine, che a tratti sembrava Paperino per quanto riguarda la voce. Non proprio il migliore dei complimenti.

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia è Giusy Ferreri, Tale e Quale show/ Malgioglio attacca: "Avevi una patata in bocca?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA