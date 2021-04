Valentina Persia eliminata?/ Mente sulla nomination a Paul poi tradisce Fariba…

Valentina Persia è una giocatrice all’Isola dei Famosi 2021?

E’ già successo di tutto all’Isola dei Famosi 2021 sia durante la puntata di lunedì che subito dopo quando Valentina Persia è tornata a Playa Reunion un po’ furiosa per quello che è successo in diretta. L’attrice ha avuto modo di affrontare le sue prove ma anche gli altri concorrenti in Palapa chiarendo ancora, seppur senza successo, la questione Brando Giorgi. L’attore non ha gradito che si tirassero fuori cose vecchie ma la sua collega gli ha fatto notare che sono video che la stessa trasmissione ha mandato in onda, argomenti che, quindi, andavano commentati.

Il loro scontro è ormai arrivato all’apice con il risultato che, appena Brando Giorgi è diventato leader, lei è finita in nomination. Proprio la questione nomination è la più rovente e tutto perché Valentina Persia ha un po’ cambiato le carte in tavola lunedì sera lasciando il pubblico un po’ interdetto e non solo quello. Nei giorni scorsi, infatti, la naufraga aveva chiarito che lunedì avrebbe votato Brando ma subito dopo sarebbe toccato a Paul Gascoigne reo di essere diventato scurrile e poco simpatico sull’Isola un po’ con tutti.

Fariba contro Valentina Persia, Vera Gemma aveva ragione?

Fin qui niente di male se non fosse che, nel momento della votazione, Valentina ha fatto il nome di Fariba Tehrani. La persiana convinta di poter contare sulla sua amicizia è rimasta davvero di stucco così, una volta tornati a Playa Reunion, ne ha parlato prima con Andrea Cerioli e poi con la diretta interessata accusandola di aver finto di essere sua amica per poi votarla.

Valentina Persia si scusa dicendo che, se glielo permetterà, sarà ancora sua amica, ma che l’ha votata solo perché andata per esclusione pensando alle persone con le quali vorrebbe arrivare in finale, e allora non possiamo far altro che chiederci: quindi vuole arrivare in finale con Paul Gascoigne? I più cattivi hanno trovato un’altra chiave di lettura ovvero la possibilità che, come lei stessa ha spiegato, ha capito subito che Brando avrebbe fatto il suo nome e lei ha optato per una naufraga con la quale la vittoria al televoto potrebbe essere più facile. Forse Vera Gemma ha ragione sulla sua natura di giocatrice?

