VALENTINA PERSIA “FARIBA TEHRANI, HAI ROTTO IL CAZ*O!”/ “Sono sincera e mi odiano”

Lo scontro tra Valentina Persia e Fariba Tehrani continua nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo la visione del filmato della lite di qualche giorno fa, Valentina attacca: “Quando arriva la telecamera da un discorso tira cose di un mese prima. Io quando una cosa devo dirla la dico in faccia, non faccio giochetti!” Così chiude “Ho cercato una chiave di lettura ma con lei non si legge niente, ho chiuso il libro, titoli di coda!” Fariba è pronta a replicare e a motivare il perché, a suo dire, continua a finire in nomination e a creare dissapori nel gruppo: “Mi odiano perché sono sincera, dico le cose in faccia e non faccio la ruffiana.” Pochi istanti dopo arriva l’esito del televoto: è lei la prima eliminata della serata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valentina Persia fuori di sen* all'Isola dei Famosi/ Ilary Blasi "Avvertitela!"

Valentina Persia seconda finalista all’Isola dei Famosi 2021?

E alla fine sembra che Valentina Persia non ce l’abbia fatta a tenere duro contro Fariba Tehrani e che all’Isola dei Famosi 2021 anche lei ha dato di matto nelle ore successive alla puntata di venerdì sera. Pensavate che tutto fosse filato liscio? Che i naufraghi siano tornati alla loro Playa in pace e dimenticando le nomination e le discussioni di poco prima? Niente di più sbagliato perché proprio mente tutti stavano festeggiando il compleanno di Andrea Cerioli con un po’ di zuccheri in più da mettere in bocca, ecco che va in scena un’altra lite e anche questa volta le cose riguardano proprio Fariba. La lite è scoppiata a causa della teoria sulla giusta quantità d’acqua da usare per cucinare le lumache di mare perché proprio quando Fariba ha iniziato a cucinare ecco subito arrivare le critiche da parte del Cerioli.

Valentina Persia "A caccia di uomini"/ Dopo il malore la rinascita all'Isola di Famosi 2021?

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 sbotta contro Fariba Tehrani: “Hai rotto il caz*o!”

Il primo finalista inveisce contro di lei pregandola di essere più parsimoniosa e alla fine la persiana si lamenta perché si sente costantemente attaccata e questo fa scattare Valentina Persia stanca del suo fare la vittima all’Isola dei Famosi 2021 da quando è arrivata. A quel punto mentre l’attrice la accusa di esasperare gli animi di tutti per poi giocarsi la carta di quella maltrattata, dall’altra parte la persiana ribadisce il fatto che vorrebbe essere controllata e sgridata un po’ meno. Alla fine Valentina Persia, dopo la discussione, si confida poi con gli altri naufraghi ammettendo di essere pronta a punirla con una nomination di nuovo questa sera. Questo significa che ci sono guai in arrivo per Fariba o sa bene che è così che andrà fino alla fine?

LEGGI ANCHE:

Valentina Persia malore all'Isola dei Famosi 2021/ Colpa di Andrea Cerioli?

© RIPRODUZIONE RISERVATA