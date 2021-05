Valentina Persia fuori di sen* all’Isola dei Famosi/ Ilary Blasi “Avvertitela!”

Incidente per Valentina Persia nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Per i naufraghi arriva ancora una volta la possibilità di conquistare un posto in finale attraverso delle prove fisiche in sfide uno contro uno. A Valentina Persia capita ome avversario Matteo Diamante e in una prova anche molto complicata e faticosa: una staffetta a nuoto per recuperare dei cubi abbastanza pesanti che fanno da pezzi di un puzzle e che sono messi in casse sott’acqua. Proprio durante il recupero di questi cubi, Valentina fa particolare fatica e finisce per perdere un pezzo del costume. Il top del costume infatti si sposta e lascia intravedere un seno, cosa di cui si accorge immediatamente anche la regia. Si sente infatti in modo fugace la voce di Roberto Cenci che avvisa in studio Ilary Blasi. Infatti, poco dopo, Ilary Blasi avverte Massimiliano Rosolino, dicendogli di avvisare Valentina di mettersi a posto il costume prima che si vede tutto fuori dall’acqua. Valentina si mette a posto appena uscita dall’acqua, evitando che si veda tutto.

VALENTINA PERSIA "FARIBA TEHRANI, HAI ROTTO IL CAZ*O!"/ "Sono sincera e mi odiano"

