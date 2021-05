Valentina Persia/ Gli arrivisti la rapiscono dalla sua Isola! Hanno fatto bene?

Valentina Persia piange all’Isola dei Famosi 2021 gli Arrivisti la salvano?

Valentina Persia è ormai agli sgoccioli della sua forza e della sua pazienza all’Isola dei Famosi 2021? Nei giorni scorsi l’attrice ha ammesso di volersi tenere sempre occupata proprio per non pensare al cibo e alla lontananza da casa e dai suoi figli e si è commossa fino alle lacrime. Proprio perché guardando i naufraghi vede in loro i suoi gemelli, è sempre pronta a prodigarsi per tutti ma sogna di potersi unire proprio agli Arrivisti perché ha bisogno di energie nuove e di conoscere altre storie. La nuova diretta del programma arriva questa sera per annunciare un nuovo eliminato ma, soprattutto, per mettere Valentina Persia di nuovo alle strette. Nei giorni scorsi la bella attrice ha votato Miryea a suo dire perché è andata per esclusione, ma dall’altra parte c’è chi è convinto che se la biondina uscisse, i Primitivi sarebbero costretti a votarsi tra di loro e a quel punto caranno altre maschere, anche quella di Valentina?

Valentina Persia scelta per ‘strategia’?

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 ha legato molto con i suoi compagni di viaggio ed è per questo che continua a nominare Miryea che, venerdì scorso, ha ricambiato con la sua nomination, e adesso come andrà a finire per loro? Gli Arrivisti sono stati chiamati ad invadere la terra dei Primitivi e alla fine della loro visita a portare via un ostaggio. Per volere di Emanuela Tittocchia si è pensato proprio a Valentina Persia. L’attrice ha voluto aiutarla dopo le lacrime versate ma Ignazio Moser pensa che dietro a questa scelta ci sia solo una strategia legata alle nomination, sarà così?

