VALENTINA PERSIA/ “Ho avuto parentesi dolorose nella mia vita” (La sai l’ultima)

Valentina Persia torna a ricoprire il ruolo di “jolly” nella nuova puntata de “La sai l’ultima? – Digital Edition” in onda venerdì 5 luglio 2019 in prima serata su Canale 5. Per la comica, attrice e ballerina italiana si tratta di un graditissimo ritorno in tv dopo un periodo non facile della sua vita. La comica e barzellettiera durante alcune interviste rilasciate in concomitanza con la sua partecipazione a “La Sai L’Ultima 2019” ha rivelato di aver vissuto una serie di dramma negli ultimi anni della sua vita. Nel 2004 ha dovuto confrontarsi con la perdita del compagno Salvo, architetto che avrebbe dovuto sposare poco dopo. “Sono single perché così sono andate le cose. Ho avuto delle parentesi piuttosto dolorose nella mia vita, poiché ho subìto un abbandono. Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente; il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora” ha detto la comica sul compagno.

Valentina Persia intervista: “Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni”

Non solo, Valentina Persia ha sottolineato come Salvo le abbia regalato quattro lunghi e splendidi anni d’amore. “Ho avuto l’amore, l’ho avuto per quattro splendidi anni: ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo. Lui era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute; e soprattutto gli piaceva che io facessi sorridere la gente” ha raccontato il “jolly” dell’ultima edizione de La Sai L’Ultima. A distanza di cinque anni dalla tragedia, Valentina è tornata ad occuparsi del suo lavoro: “continuo con il mio lavoro e lo faccio pensando sempre a lui, lo faccio in suo onore. Ci sono persone che impiegano una vita a dispensare il bene che hanno dentro: lui lo ha fatto tutto in una volta. E io ho avuto la fortuna di incrociare il suo cammino e di condividere una parte della mia vita con lui”.

Valentina Persia figli: “Sono una madre single, totalmente sola”

Dopo la morte del compagno, Valentina Persia nel 2015 è diventata mamma di due bellissimi gemelli di nome Carlotta e Lorenzo. Una gravidanza che ha dovuto gestire da sola e che l’ha portata a cadere in una depressione post partum. “Quando me li hanno messi sul petto. io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca” ha rivelato la comica durante un’intervista rilasciata a Spy. “. “Sono diventata mamma a 43 anni. Sono una madre single, totalmente sola. Il primo anno è stato un massacro, ho avuto un blackout psicologico, ho alzato la mano e ho chiesto aiuto” ha sottolineato durante l’intervista la Persia precisando “non sono diventata mamma tardi perché prima dovevo lavorare. Il detto ‘bisogna fare figli da giovani’ lo capisco perché non ce la fai fisicamente”.



