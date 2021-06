Valentina Persia: “Ho perso 17 kg”/ “Dopo l’Isola, rivedere Lorenzo e Carlotta…”

Valentina Persia è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi 2021. Oltre a tirare fuori la parte più combattiva del suo carattere, l’attrice comica ha tirato fuori anche la parte più tenera parlando dei figli Lorenzo e Carlotta, i gemelli a cui dedica tutta la sua vita e per i quali ha accettato di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi per dargli qualcosa. Ospite della puntata di Mattino Cinque in onda oggi, mercoledì 23 giugno, Valentina Persia rivive le emozioni provate in Honduras soffermandosi sulla mancanza dei bambini che ha provato. “Quando mi hanno scelta per partecipare all’Isola dei Famosi mi ero ripromessa di non piangere e invece la mancanza di Lorenzo e Carlotta si è fatta sentire e fa ancora effetto rivedere queste immagini“, confessa Valentina Persia.

Valentina Persia e il primo incontro con Lorenzo e Carlotta dopo l’Isola dei Famosi 2021

Per partecipare all’Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia ha affidato i figli Lorenzo e Carlotta alla madre. Dopo essere rimasta in Honduras per tre mesi, l’attrice comica, ai microfoni di Federica Panicucci, confessa di aver trovato due bambini decisamente cresciuti. “Quando li ho visti ho pensato di aver sbagliato piano. I 17 kg che ho perso io, mia mamma li ha distribuiti su Carlotta e Lorenzo”, scherza la Persia che poi lancia un messaggio al pubblico. “Vorrei dire di non scrivermi continuamente di non riprendere i kg persi perchè così sto benissimo“, sottolinea l’ex naufraga che riceve i complimenti della conduttrice di Mattino Cinque che la trova “bellissima”.

