Valentina Persia hot con Awed “Ha svegliato l’ormone”/ Lei “andiamo oltre il bacio!”

E’ successo ormai qualche giorno fa ma sembra proprio che la questione di Awed e di Valentina Persia pronti ad andare oltre al bacio in tenda, continui a far discutere e sognare il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021. Tutto è nato proprio per quello che continua ad essere Awed un vero e proprio tombeur de femme. La stessa produzione lo ha preso in giro facendo notare che ogni sua possibile preda, dopo solo un bacio, alla fine ha dovuto lasciare il programma e così anche Valentina Persia ha voluto provare la sensazione di sentirsi in pericolo. Simone Paciello ha notato un cambiamento improvviso in lei che lo ha guardato con occhi ben più languidi di quanto dovrebbe fare una semplice amica e alla fine ecco spuntare gli avvicinamenti inaspettati che convincono lo youtuber di avere qualche possibilità con la collega.

Awed, Simone Paciello/ Il suo destino nelle mani di Beatrice Marchetti?

Valentina Persia attratta da Awed “Ha svegliato l’ormone”

Alla fine anche lei ci gioca un po’ e, dopo essersi presentata con un bikini nuovo di zecca nascondendosi tra le rigogliose palme ha lanciato il suo amo dicendosi pronta addirittura ad andare oltre con lui. Mentre Awed si sbottona la camicia lei ammette di voler andare oltre il bacio e parla di accavallamento in tenda. Una vera e propria liason che, tra le risate generali, ha tenuto banco nei giorni scorsi in vista di questa finale dell’Isola dei Famosi 2021. Come andrà a finire quindi per loro adesso e come reagiranno i fan quando andrà in onda oggi il video del momento?

LEGGI ANCHE:

Awed finalista all'Isola dei Famosi 2021?/ Dalle lacrime alla vittoria o forse...Papà Awed, lettera al figlio all'Isola dei Famosi/ "Fiero di te, sei davvero forte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA