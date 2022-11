Valentina Persia, i figli, Salvo il compagno morto e il cane Pepe/ “Mi sentivo soffocare”

Valentina Persia e la morte del compagno Salvo

Valentina Persia: i figli Lorenzo e Carlotta, il compagno morto Salvo e l’amore per il cane Pepe. Una vita privata molto forte e dolorosa quella della comica che, poco prima di diventare mamma, ha dovuto dire addio al suo compagno di vita Salvo. Proprio la bravissima comica e protagonista de Il Torneo di Tale e Quale Show 2022 ha raccontato: “Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5, sapeva che sarebbe morto da solo, mi proteggeva. Sono stati 4 anni ma per me valgono 10 volte tanto. Vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, lui mi ripeteva sempre: ‘ricordati che un amore interrotto non sarà mai un amore finito, rimarrà amore per sempre”.

Valentina Persia è Gabriella Ferri a Tale e Quale Show Torneo 2022/ "Un omaggio"

Dopo la scomparsa prematura del compagno avvenuta nel 2004, la comica non ha più avuto relazioni importanti. Dal loro amore sono nati i due figli gemelli Lorenzo e Carlotta. Una gravidanza non semplice per la comica che ha raccontato: “nel periodo dopo il parto la stanchezza mi stava logorando, stavo perdendo lucidità e la mia “voce oscura” stava prendendo il sopravvento. Guardavo i miei figli, sapevo che avrei dovuto volere loro bene, ma non ci riuscivo. Mi sembravano due estranei. Nei rari momenti in cui riuscivo a sdraiarmi invece di dormire piangevo”.

VALENTINA PERSIA È AMY WINEHOUSE, TALE E QUALE SHOW 2022/ Goggi conquistata: "Sei stata perfetta!"

Valentina Persia: l’amore per i figli e il cane Pepe

La maternità non è stata semplice per Valentina Persia. In una vecchia intervista rilasciata nel programma Domenica Live, la comica ha confessato: “ho provato disagio, ma c’è chi va anche oltre. Io pensavo di essere perfetta, ho sempre avuto l’istinto materno, avevo tanti nipoti e insegnavo alla materna. Ma quello che accade nel grembo materno non è calcolabile. Quando mi hanno messo i miei figli sulla pancia, ho cercato quella sensazione ma non tutte la avvertono”. Una crisi post partum che la comica ha superato grazie all’aiuto di un esperto “ho capito che sono stata una brava madre, ho inciampato ma chi è che non è inciampato una volta nella vita? Li ho cresciuti da sola. Quando si cade, è il momento in cui si vive di più, quando risali, capisci che questo è essere donna. Mi hanno aiutato la famiglia di una mia amica e la psicoterapeuta che mi ha detto: ‘Devi fidarti di me, tu non sei depressa sei solo stanca’”.

VALENTINA PERSIA È PIPPO FRANCO, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgiogio critica, il pubblico fischia: "Angoscia!"

Oggi nella sua vita oltre ai figli c’è spazio anche per il suo cane Pepe a cui dedica foto e post sui social. Si tratta di un bulldog francese dal pelo nero a cui ha dedicato: “di occhi ne è pieno il mondo… ma di occhi che ti guardano con sincerità ed amore, ce ne sono pochi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA