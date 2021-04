Valentina Persia/ Il dramma della depressione post partum e la mancanza dei figli, tra polemiche e commozione

Valentina Persia in pace dopo lo scontro con Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021?

Valentina Persia agguerrita e senza peli sulla lingua è proprio la concorrente di cui avevamo bisogno all’Isola dei Famosi 2021. L’attrice è arrivata nel programma per dare una spolverata alla sua popolarità e sperare di rimettere tutto in sesto e di nuovo in carreggiata anche se questo ha significato lasciare i suoi adorati figli, gli stessi per i quali ha pianto in diretta nei giorni scorsi. Il fatto di aver sofferto di depressione post partum e di non averli amati subito è una ferita che l’attrice si porta dietro e che è venuta ancora di più a galla in questo momento, lontana a migliaia di chilometri da casa. Le sue lacrime hanno commosso il pubblico a casa e anche Ilary Blasi anche se in molti vedono in lei solo un modo per recitare ed esasperare alcune cose proprio come ha fatto con la lite che l’ha vista protagonista nella scorsa puntata.

Valentina Persia pesca e cucina, anche lei leader?

A finire nel mirino dell’attrice è stata soprattutto Vera Gemma, poi eliminata per la sua gioia. In diretta Valentina Persia si è lasciata andare ad un’esilarante imitazione della sua collega naufraga ammettendo che tra loro ci sono state delle frizioni ma che le cose sono peggiorate addirittura con la nomination ricevuta proprio giovedì scorso. Davanti alle telecamere la figlia di Giuliano Gemma ha preso tutto con filosofia lasciandosi andare ad una sorta di ‘tranquilli tutti finiremo in nomination prima o poi’ ma una volta liberata la Palapa e tornati sull’Isola è andato in scena l’esorcista con la sua trasformazione.

L’attrice non ha peli sulla lingua convinta che lei sia lì per lavorare duro per la sopravvivenza mentre Vera Gemma è sull’Isola solo per sfilare un po’ e mettersi in mostra. A quel punto l’attrice figlia d’arte ha risposto a tono ammettendo di non voler rinunciare alla sua sensualità nemmeno in questa condizione estrema perché è fatta così. Come andranno le cose per Valentina Persia questa sera? Chi sarà la prossima vittima delle sue nomination?

