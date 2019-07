Valentina Persia/ Il jolly che fa la differenza! (La sai l’ultima)

Valentina Persia è il jolly che Maurizio Battista si è voluto giocare nella terza manche della quarta puntata di La sai l’ultima?, dopo essere riuscito a rimontare contro i rivali. La nota comica si è esibita in un assolo di tre minuti, accolta con una standing ovation fin dal suo ingresso nello studio. In questa nuova parentesi, la Persia ha raccontato una barzelletta su due dirimpettaie di Napoli, Assunta e Maria. La prima entusiasta del sole e della possibilità di asciugare finalmente i panni, la seconda curiosa di sapere qualche fatto privato della vicina. Come l’occupazione della figlia, che le dà modo di parlare dell’immensa fortuna ottenuta dalla ragazza, senza menzionare il fatto che sia diventata nel frattempo una prostituta. La barzelletta ha entusiasmato in particolare Ezio Greggio, così come Romina Pierdomenico, impegnata in tante risate senza fine. Tanto che ha dovuto prendere respiro prima di rivelare il punteggio vincente ottenuto da Battista grazie alla performance della Persia.

VALENTINA PERSIA A LA SAI L’ULTIMA?

Valentina Persia sarà di nuovo uno dei jolly previsti per la puntata di oggi di La sai l’ultima?, destinata ad una squadra che scopriremo solo durante la messa in onda. La comica infatti si è unita a Maurizio Battista durante lo scorso appuntamento, ma sarà al fianco di un altro dei rivali in occasione del ritorno in tv del programma di Ezio Greggio. Dopo aver permesso a Battista di recuperare i punti persi, la Persia ha fatto anche un breve omaggio a Pippo Franco, uno dei super ospiti della quarta serata. Una breve barzelletta per l’artista, che ha preferito rievocare un suo cavallo di battaglia legato al suo debutto nel programma, nell’epoca in cui era Franco a condurlo. I protagonisti dello sketch sono tre zoppi, impegnati in un’improbabile conquista in spiaggia. A causa della loro disabilità, i tre organizzano un piano preciso per riuscire a flirtare con delle sconosciute. A differenza degli altri due jolly, la Persia è riuscita a far ridere pubblico e ospite ancora prima del termine della sua barzelletta. “Una volta si è alzata una signora dalla fila e ha detto ‘non mi è piaciuta per niente'”, ha svelato poi la comica parlando delle reazioni del pubblico registrate in occasioni precedenti. Anche in questo caso in realtà si tratta di un momento divertente, con cui la Persia ha astutamente sottolineato il passaggio finale del suo racconto ironico, scatenando ancora una volta le risate dei presenti. Clicca qui per rivedere il video di Valentina Persia.

