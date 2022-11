Valentina Persia imita Amy Winehouse a Tale e quale show/ Figuraccia in finale?

Valentina Persia messa in difficoltà con l’imitazione di Amy Winehouse? Finale di Tale e Quale Show 2022 tutta in salita

Valentina Persia omaggerà il mito di Amy Winehouse nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022. Riuscirà a convincere la giuria? Una durissima prova per l’attrice e comica che questa settimana dovrà calarsi nei panni della cantautrice britannica scomparsa giovanissima all’età di 26 anni per un eccesso di alcol. Una vita spezzata quella della cantante di “Back to black” che è diventata un mito della musica internazionale. Per la Persia non sarà semplice interpretare e portare sul palco del varietà di successo del venerdì sera il dolore di una delle artiste più grandi della musica mondiale.

VALENTINA PERSIA È PIPPO FRANCO, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgiogio critica, il pubblico fischia: "Angoscia!"

Imitare Amy Winehouse non è una cosa facile, visto che parliamo di un Artista unica nel suo genere che ha fatto delle sue canzoni dei veri e propri testamenti di vita che risuonano ancora oggi più forti che mai. Riuscirà la bravissima attrice a convincere pubblico e giuria con la sua imitazione? Non resta che scoprirlo durante la puntata.

VALENTINA PERSIA È ANASTACIA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Panariello si sbilancia: "Una delle migliori viste qui"

Valentina Persia nei panni di Pippo Franco a Tale e Quale Show 2022

Intanto ricordiamo che nella scorsa puntata di Tale e Quale show 2022, Valentina Persia si è dovuta confrontare con un personaggio davvero difficile: Pippo Franco. “Passo da una cosa totalmente diversa all’altra, mi sto divertendo” – ha detto l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi prima di presentarsi sul palcoscenico di Tale e Quale. La sua performance è stata incredibile considerando i commenti entusiastici della giuria. “Mimica incredibile! Complimenti davvero” è stato il giudizio di Loretta Goggi a cui ha fatto poco dopo eco quello di Giorgio Panariello che ha sottolineato: “una performance divertentissima, tu sei sparita là dentro, fantastico!”.

Valentina Persia è Clementino, Tale e Quale Show 2022/ Nel mirino delle critiche?

L’ultima parola come sempre spetta a Cristiano Malgioglio che ha bocciato completamente la performance dell’attrice dicendo: “l’interpretazione d’angoscia. Io non amo questo genere musicale”. Peccato che il pubblico sia rimasto contrariato dal parere del cantautore fischiandolo più volte!











© RIPRODUZIONE RISERVATA