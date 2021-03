Valentina Persia in crisi, lite con Brando Giorgi in arrivo!/ Scoppia in lacrime per il fuoco e lui…

Valentina Persia e Brando Giorgi allo scontro all’Isola dei Famosi 2021? Lui la boccia ma…

Valentina Persia a sorpresa ha vinto contro Elisa Isoardi la scorsa settimana all’Isola dei Famosi 2021 e ha conquistato subito un posto in vetta. Dopo giorni passati a fare poco e niente tanto che qualcuno la riteneva addirittura non pervenuta, ecco che finalmente l’attrice ha dato una sterzata alla sua esperienza in tv. La novità è arrivata proprio nella diretta di lunedì quando, sacchi alla mano, ha resistito così tanto da battere la favorita Elisa Isoardi durante la prova portando a casa il bottio per il gruppo. Proprio prima della puntata la comica aveva avuto modo di parlare con i compagni proprio della capacità di scegliere chi deve sostenere le prove e non perché in quel momento deve mettersi in mostra ma proprio perché si tratta di sopravvivenza. Non solo Valentina Persia adesso è importante nel suo gruppo per questo ma ha addirittura ricevuto l’etichetta di fuochista che, però, per il momento non ha portato a molto.

Valentina Persia/ Riuscirà a mettersi in gioco alla soglia dei suoi 50 anni? (Isola dei famosi)

Valentina Persia scoppia in lacrime perché non riesce ad accendere il fuoco

Proprio con il cerino in mano, Valentina Persia è tornata sull’isola dei Burinos, l’attrice ha provato ad accendere il fuoco nonostante il no di Brando Giorgi che avrebbe voluto farlo lui visto il successo ottenuto con i Rafinados. Alla fine la serata si conclude con un niente di fatto perché il cerino era bagnato e questo ha portato la Persia verso una crisi e un senso di colpa nei confronti dei compagni. A quel punto in confessionale spiega le sue ragioni e poi piange commossa sicura che l’arrivo del fuoco avrebbe cambiato la loro vita e non solo perché sa quando è importante sedersi intorno al fuoco ma anche perché sono stanchi e provati. Alla fine spera sinceramente che i suoi compagni non siano delusi e arrabbiati con lei anche se un po’ lei lo è.

