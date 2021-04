Valentina Persia, Isola dei Famosi 2021/ Elisa Isoardi e Vera Gemma contro di lei: “Finge e mente!”

Valentina Persia piange per Beppe Braida all’Isola dei Famosi 2021

Valentina Persia in lacrime e disperata all’Isola dei Famosi 2021. La bella comica continuava ad essere forti e dettare leggi sull’Isola pescando, occupandosi del fuoco e dandosi da fare ma la brutta notizia della partenza di Beppe Braida perché suo padre è positivo al Coronavirus, l’ha buttata giù. La Persia si è aggrappata con tutte le sue forze all’amico e collega piangendo disperata mentre lui, a bordo della barca, ha lasciato l’isola e il programma. Valentina Persia ha trovato poi in Awed, anche lui disperato, una spalla su cui piangere per questo addio che nessuno si aspettava. Messe da parte le lacrime, che forse saranno affrontate questa sera in puntata, per Valentina Persia è stata una settimana molto complicata. Il fatto di non andare in onda giovedì non ha permesso ai naufraghi di avere un po’ di cibo come ricompensa durante i giochi e a peggiorare le cose ci ha pensato la pesca. Proprio la comica continua a lavorare duramente per riuscire a pescare ma l’unica cosa che ha portato a casa è uno scorfano e per tutti i naufraghi presenti su Playa reunion non è poi così tanto.

Valentina Persia nel mirino di Vera ed Elisa all’Isola dei Famosi 2021

A prendere di mira Valentina Persia ci hanno pensato però Elisa Isoardi e Vera Gemma. Le due sono su Playa esperanza insieme a Miryea Stabile e hanno avuto modo di parlare dei naufraghi e delle loro impressioni ed è a quel punto che la Isoardi ha confermato che con Valentina Persia si è capita davvero molto poco perché quest’ultima l’ha ubriacata di parole e l’ha sempre attaccata senza darsi modo di spiegarsi. Conferma il suo comportamento anche Vera Gemma che, dal canto suo, ribadisce il fatto che la Persia è un po’ doppia nelle sue cose. Ha un atteggiamento buonista e complice in spiaggia ma poi cambia e diventa aggressiva in Palapa e solo per farsi notare e inquadrare dalle telecamere. Le due convergono sul fatto che forse la Persia sia più interessata alla televisione che al gioco in sè e quindi trovi tutte le occasioni per farsi notare. Le tre affronteranno l’argomento prima o poi?

