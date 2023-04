Valentina Persia “Isola dei Famosi? Avevo paura di perdere il mio pubblico”/ “Poi…”

Valentina Persia e l’Isola dei Famosi

Simpatica, ironica, schietta e diretta, Valentina Persia, nata come comica, ha scelto di mettersi in gioco partecipando all‘Isola dei Famosi. Sulle spiagge dell’Honduras si è raccontata come artista, ma soprattutto come donna e madre mostrando anche la parte più sensibile della sua personalità ed entrando nel cuore del pubblico del reality show. Oggi, Valentina Persia, ricordando l’esperienza vissuta in Honduras nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Blog, ha definito la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi “un’esperienza magica che ha portato alla conoscenza del grande pubblico anche una Valentina più profonda rispetto a quella ilare alla quale sono abituati da trent’anni”.

Inizialmente, però, la Persia non nasconde di aver avuto tanta paura di perdere quella fetta di pubblico che la segue da anni e che avrebbe potuto abbandonarla di fronte alla sua scelta di mettersi in gioco in un reality show.

La paura di Valentina Persia

Con la sua comicità, Valentina Persia che deve il successo e la popolarità “a La Sai L’Ultima?, un programma per le reti Mediaset che mi ha portato alla conoscenza del grande pubblico, che è durata trent’anni perché la gente mi ricorda soprattutto con quello e con quello ancora continuo i miei spettacoli”, di fronte alla possibilità di partire per l’Isola dei Famosi 2023, ha avuto paura di perdere i suoi fan storici.

“Quando mi è stato chiesto e proposto di partecipare all’Isola dei Famosiavevo proprio questo tipo di paura prima dello sbarco che l’Isola, dove toglie, perché l’Isola toglie tantissimo, la fame, gli affetti da cui si sta distanti, i miei figli. E quindi avevo paura di perdere quel mio pubblico che era abituato a una Valentina sicuramente più allegra rispetto a quello che è stato”, ha detto a Tv Blog. “Invece io ho detto agli autori che non sapevo cosa sarebbe venuto fuori, che nei momenti di difficoltà viene fuori tutta la mia verità. E la verità è stata premiata perché sono arrivata – come tutti ricorderete – seconda”, ha concluso.

