Valentina Persia “La depressione momento più difficile”/ “Dopo Salvo, non riesco ad avere un altro uomo”

Dopo un momento difficile Valentina Persia festeggia il suo cinquantesimo compleanno e il suo ritorno in televisione all’interno del programma comico Honolulu. Durante un’intervista a Chi la donna ha raccontato dei figli, della depressione e della sua rinascita. Valentina Persia si descrive come un’eterna ragazza-madre che non pensa all’amore e che, come diceva Alberto Sordi “Non voglio estranei nel mio letto”.

Valentina Persia ha deciso di farsi un regalo per i suoi cinquant’anni regalandosi un ritorno in televisione: “Honolulu mi riporta alle mie origini di comica assatanata. La comicità è la mia vita. Mi piace molto perché mi calo in una maschera diversa da quella che sono” e parla anche della sua esperienza all’Isola dei famosi: “Avete conosciuto una Valentina diversa. Non ho usato strategie. Nella vita sono una fregnona. Ve lo dico in romanesco, così capite”.

Valentina Persia: dopo la morte del compagno Salvo non riesce a ripartire con un altro uomo

Valentina Persia nel 2004 ha subito un grande lutto, la morte del suo compagno Salvo poco prima del loro matrimonio, un evento che ancora fa soffrire la donna: “Mi manca la possibilità che potesse continuare a vivere. Amava la vita e a 42 anni non si può morire: era ancora giovane. Stavamo insieme da 4 anni, l’affetto di una parte del mio cuore resta con lui. Un amore interrotto non è un amore finito, ma resta un amore per sempre. Aveva una cardiopatia congenita, è morto dopo cinque infarti. Era il lista per un trapianto ma non ce l’ha fatta”.

Valentina Persia: la rinascita dopo la depressione

Una vita difficile per Valentina, che dopo la nascita dei suoi figli ha sofferto di depressione superata grazie agli amici: “Pensavo che non potesse accadere proprio a me. E invece appena sono nati mi sono ritrovata con quel senso di impotenza […] Ho desiderato i miei figli e per loro faccio anche la casalinga: preparo il ciambellone e la pizza fatta in casa”. La depressione è stato sicuramente il momento più difficile della vita di Valentina che ha detto: “Pensavo di essere invincibile. Mi facevo coraggio quando ero incinta. A tratti tornavo preda dello sconforto, che però poi passava. Il loro sorriso ti fa passare tutto”. Adesso nella vita di Valentina Persia c’è spazio solo per i suoi figli e per il lavoro: “Non ho paura della solitudine, c’è tanta gente attorno a me, poi ci sono i miei figli. Non ce la faccio a ricominciare con un uomo”.

