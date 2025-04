La puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata al concetto di genitorialità, passando in rassegna i conflitti che possono subentrare nel rapporto tra genitori e figli. Ospite per l’occasione anche Valentina Persia; l’attrice comica ha più volte raccontato come l’avventura della maternità sia stata particolarmente ostica per lei. A dispetto di chi le assicurava felicità e brio, su di lei si è abbattuto lo spettro della depressione post parto con effetti che hanno destabilizzato non poco la sua vita.

“In Italia sembra che tutto debba essere perfetto, la famiglia del mulino; le amiche ti dicono tutte: ‘Vedrai che bello’. Io, tornata a casa, guardavo i miei figli e non rivedevo tutto questo”. Inizia così Valentina Persia nel raccontare della depressione post parto e delle ipocondrie vissute nei primi periodi alle prese con la maternità. Aspetti che, parlando con Caterina Balivo a La Volta Buona, ha ricollegato alle carenze d’affetto da parte di sua madre. Quest’ultima, pur amandola molto, non riusciva ad essere affettuosa in maniera spontanea ma non per mancanza di volontà; bensì per mancanze che a sua volta aveva subito.

Valentina Persia a La Volta Buona: “Ho imparato ad abbracciare insieme ai miei figli…”

A proposito del rapporto con la madre, Valentina Persia ha raccontato: “Tutt’oggi quando provo ad essere affettuosa con mamma ancora non riesce ad abbracciarmi con spontaneità. Ho interrotto questa catena con i miei figli ed ho imparato con loro ad abbracciare”. Toccanti le parole dell’attrice comica che, proprio passando per il calvario della depressione post parto, ha dunque imparato con i figli l’importanza dell’affetto: “Ho capito che non c’era cosa più sbagliata del concetto: ‘I figli si baciano solo quando dormono’…”.

Valentina Persia – sempre a La Volta Buona – è poi tornata sulle sue difficoltà alle prese con la maternità: “Nessuno ti dice che la maternità è bella ma è anche uno stravolgimento. Io avevo una vita piena di viaggi, avevo ovviamente scelto, ma nessuno ti garantisce più quella sicurezza a cui ero abituata”. L’attrice ha poi aggiunto: “Pensavo di essere inadeguata, invece è così, è una fatica; l’amore per i figli arriva con il tempo, non è detto che sia immediato”.