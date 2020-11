Valentina Persia/ La perdita del compagno e la depressione post partum

Non sono stati anni facili questi per Valentina Persia che adesso è finalmente una donna felice, madre di due figli, ma in passato ha sofferto e ha dovuto affrontare una serie di problemi e di dolori che non è riuscita a contenere. Molto spesso la Persia si è raccontata in tv invitando le donne come lei a non sentirsi in colpa, non sentirsi come lei quando non riusciva a tenere stretti a se i suoi figli per via della depressione post partum che l’ha travolta dopo la loro nascita. Ma cosa è successo a Valentina Persia? Da sempre regina della riservatezza, l’attrice ha pensato bene di raccontare i suoi drammi a Vieni da Me iniziando dalla dolorosa perdita del suo Salvo, dopo quattro anni d’amore e ad un passo dalle nozze, e poi di quel senso di maternità incompiuta che l’ha tormentata per anni.

Valentina Persia si racconta dalla perdita del compagno e la depressione post partum

Dopo la nascita dei suoi 2 gemelli, Lorenzo e Carlotta, Valentina Persia ha ammesso di aver avuto un crollo post-parto e di aver pensato di non farcela: “Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico, non ho avvertito quell’amore di cui tutti parlavano. Sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia..”. A salvarla fu la pediatra che vedendola piangere a dirotto ha capito che qualcosa non andava e così le consigliò di non allattare più al seno e alla fine è stato quello a sbloccarla, allontanandosi un po’ da loro: “Solo allora mi sono accorta dell’amore che provavo ma che non riuscivo a vedere per la stanchezza. Mi sono accorta che pur essendo da sola, sono una brava mamma”. Cosa racconterà oggi a Oggi è un altro giorno?



