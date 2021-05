Valentina Persia/ Lite con Isolde Kostner “Senza palle!” e su Roberto Ciufoli…

Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021 finisce col litigare con Isolde Kostner per la nomination

Tutti contro tutti all’Isola dei Famosi 2021? Valentina Persia è finita in nomination e rischia seriamente di uscire dal gioco nella diretta di questa sera e in settimana ha avuto il suo bel da fare non solo occupandosi di quello di cui si occupa sempre, tra cucina, legna e frutta, ma anche di coloro che, in qualche modo, l’hanno delusa. A finire nel suo mirino è stata Isolde Kostner rea di averla nominata e di essere invidiosa, almeno a suo dire. La campionessa lunedì scorso ha finito per mandare al ‘rogo’ l’attrice che non ha preso molto bene la sua decisione tanto da sfogarsi poi con l’amica Angela Melillo. Isolde ha deciso di colpire i più forti mandando in nomination proprio Valentina Persia ammettendo di aver ‘sofferto’ la sua presenza nel gruppo degli Arrivisti ma per Valentina Persia si è trattato di un vero e proprio tradimento.

Valentina Persia ha dato di matto parlando con la ballerina romana accusando la Kostner di non avere le palle per nominarla e dirle in faccia che le è antipatica ‘o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che lei non sa fare perché lei interagisci solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e portare la legna. Se sapessi quanto mi rode a me, questa me la pagherà cara!’. A questo punto la guerra è ufficialmente aperta anche se l’attrice in questi giorni non ha risparmiato nemmeno Roberto Ciufoli reo di aver scavalcato la staccionata per i fruttini e punito portandogli via la sua porzione di riso. Come finirà per la Persia questa sera all’Isola dei Famosi 2021?

