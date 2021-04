Valentina Persia/ Pronta ad usare Miryea contro Vera e Fariba?

Valentina Persia tiene un profilo basso all’Isola dei Famosi 2021?

Ma cosa ne è stato di Valentina Persia? L’attrice all’Isola dei Famosi 2021 sembra aver perso un po’ la verve delle scorse settimane forse per una questione di fisico e di alimentazione o forse perché ha capito bene che per rimanere lontana dalle nomination deve per forza tenere un profilo basso. Questo è quello che ha fatto in questi giorni in cui, sicuramente, non si è tirata idietro quando è stato il momento di lavorare sodo per gestire il fuoco o, magari, mettere a riparo qualcosa o dare da mangiare ai suoi compagni, ma è vero anche che si è tirata indietro in occasione di litigi e discussioni varie. L’unica questione che ha preso a cuore è quella legata a Miryea Stabile. La giovane è molto scossa dopo il suo arrivo su Playa Reunion e l’essersi lasciata coinvolgere dai folli piani di Fariba e Vera Gemma che le hanno mentito e proprio in Valentina ha trovato una spalla su cui piangere.

Valentina Persia/ Cerca di 'corrompere' Miryea: "Occhio alle tue amiche!"

Valentina Persia mette in guardi Miryea Stabile, solo una tattica contro Fariba?

Valentina Persia ha consigliato a Miryea Stabile di andare alla fonte delle notizie che le giungono all’Isola dei Famosi 2021 soprattutto quando arrivano da persone come Vera e Fariba, le stesse che l’hanno delusa proprio nella puntata di lunedì scorso con le loro nomination. La bella Pupa ha dato ragione all’attrice sentendosi presa in giro e confermando che lei solitamente è per la pace e di certo in questo momento le cose non stanno così tra le e le ex Valchirie. Cosa succederà questa sera quando Valentina Persia sarà chiamata di nuovo in causa? Riuscirà a rimanere fuori dai giochi?

