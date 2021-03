Valentina Persia/ Riuscirà a mettersi in gioco alla soglia dei suoi 50 anni? (Isola dei famosi)

Che fine ha fatto Valentina Persia?

Sono tanti quelli che in queste ore hanno preso d’assalto il profilo social di Valentina Persia ma senza ottenere molto. La comica era stata annunciata come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ma, con grande sorpresa da parte di tutti, lunedì sera non ha fatto il suo ingresso in puntata e nemmeno il suo lancio dall’elicottero. Mai come in questo momento di pandemia ogni volta che accade qualcosa di strano si pensa al peggio e anche per l’attrice comica è accaduto lo stesso lunedì sera.

Molti fan hanno subito preso di mira per chiedere la motivazione della sua assenza all’Isola dei Famosi 2021 ma l’unica risposta che hanno ottenuto è il silenzio più totale. Al momento l’unica possibilità è che l’attrice non sia entrata lunedì ma che lo faccia nella seconda puntata già giovedì ma non si capisce bene se il suo sarà un’entrata ad effetto, e quindi ecco perché conservata in un secondo momento, o se davvero è successo qualcosa che abbia a che fare con la salute o magari con il Coronavirus. Al momento nessuna conferma ufficiale in merito anche se Valentina Persia appare ancora nella lista ufficiale dei naufraghi e Ilary Blasi non l’ha nemmeno nominata in puntata.

Valentina Persia pronta per il suo debutto all’Isola dei Famosi 2021?

La sua partecipazione all’Isola dei famosi 2021 è legata alla sua voglia di rinascere dopo un lungo periodo lontano dalla tv passato tra il dolore per la morte del suo ex compagno Salvo e la depressione post parto quando è finalmente riuscita ad avere i suoi gemelli. Valentina Persia, classe 1971, porterà sull’isola la sua simpatia di barzellettiera e di attrice e comica. Diplomata nel 1995 in recitazione con Pietro Garinei, l’attrice ha debuttato proprio in quegli anni come concorrente de La sai l’ultima? finendo poi in un programma con Zuzzurro e Gaspare.

Tre anni dopo torna alla base facendo parte del cast fisso de La sai L’utlima? e come spalla di Pippo Franco in Sotto a chi tocca. Tra ospitate tv e conduzioni, Valentina Persia ha avuto modo di dedicarsi anche alla recitazione in alcune fiction fino al primo decennio di questo del 2000 quando poi ha prevalso la sua vita privata. Riuscirà a mettersi in gioco adesso alla soglia dei suoi 50 anni?



