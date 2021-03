Valentina Persia/ Scintille con Vera? Il ricordo del compagno morto “di me amava…”

Valentina Persia ha dimostrato sin da subito di non avere affatto peli sulla lingua. La comica 49enne, infatti, non le ha mandate a dire ed anzi ha reso subito evidente la sua presa di posizione contro Vera Gemma ed in generale contro chi non è molto propenso a darsi da fare sull’isola. Nel corso dell’ultima puntata la Persia ha dimostrato anche di essere dotata di grande forza fisica, avendo la meglio contro la Rafinada Elisa Isoardi. Sono state proprio le due donne delle opposte fazioni le protagoniste della prima manche e che le ha viste agguerritissime in acqua. Ad avere la meglio nella prova in cui entrambe hanno dovuto dimostrare di resistere il più a lungo possibile senza respirare è stata proprio Valentina, mentre Elisa non ha preso molto positivamente la sconfitta, tornando subito sulla terra ferma, dal suo gruppo.

Come è andata invece sulla Playa Reunion, dopo che i due ex gruppi si sono ritrovati insieme a collaborare, ma non sono mancati anche gli attriti e le incomprensioni. Le nuove nomination, infatti, hanno fatto si che Vera esplicitasse tutte le sue delusioni e proprio avvicinandosi a Valentina Persia, Beppe Braida e Rocca, ha domandato: “Avete detto a Gilles che si stava tanto bene senza di lui? Che vi sentivate oppressi dalla sua presenza?”. Un quesito che ha riacceso la polemica.

VALENTINA PERSIA E IL RICORDO DI SALVO

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Valentina Persia ha dimostrato di mal tollerare chi si dà poco da fare perdendosi in chiacchiere. Non è un caso se la sua nomination è ricaduta sul giovane Awed: “Perché le sue chiacchiere sono poco utili al gruppo. I suoi racconti sono simpatici ma un po’ di braccia ci servono”. Di fatto Valentina è tra le poche donne dell’Isola, insieme a Francesca Lodo, a darsi concretamente da fare: “Vera Gemma e Awed non contribuiscono molto”, aveva tuonato. E proprio ad Ilary Blasi aveva spiegato: “Vera Gemma mostra tutto il suo sex appeal, la sua bellezza e la sua avvenenza. Fa un giro sul bagnasciuga. Così però non se magna. Francesca non ha mai pescato ma almeno si impegna. Non c’è stata una grande partecipazione da parte degli altri”. Il suo punto di vista potrebbe portare a nuove scintille proprio in occasione della imminente puntata odierna, ma era stata la stessa Elettra Lamborghini a sostenerla: “Ti volevo dire vai avanti perché vai benissimo così, sei una spaccama*oni ma va benissimo così”.

Durante la sua permanenza all’Isola però Valentina si è anche aperta con i suoi compagni parlando di un grande dolore, quello che ha riguardato il compagno Salvo, morto nel 2004 in seguito ad un incidente stradale: “Ho conosciuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”, ha ammesso. “Salvo era una persona fantastica che adorava il mio modo di fare e rideva delle mie battute. Amava soprattutto il fatto che io facessi sorridere la gente”, ha proseguito ricordando il suo grande amore.



