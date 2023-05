Valentina Persia: “Su Rai 1 rischiai uno scandalo”/ “Dissero che non potevo danzare”

Valentina Persia, famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana, è stata ospitata a I Fatti Vostri, in onda su Rai 2, per il famoso caffè nella piazza del programma con il conduttore Salvo Sottile, con il quale ha ripercorso la sua celebre carriera e si è raccontata. Una carriera cominciata in Rai nel 2001 con “Ci vediamo su Rai 1” con Paolo Limiti, e ci tiene subito a raccontare che “nella prima esibizione mi è saltata la spallina, ho rischiato lo scandalo in diretta“.

Di Paolo Limiti, invece, Valentina Persia ricorda che “per quanto qualcuno abbia potuto dire che era una persona legata al passato, al grande cinema dei grandi personaggi, che lui raccontava, in quell’edizione mi volle con i capelli corti perché veniva da un altro programma con un’altra emittente dove mi facevano mettere una parrucca perché mi ero rasata a 0 per una scelta personale, visto che in me scorre il sangue di una maschiaccia selvaggia, e non mi volevano più”. Limiti, invece, racconta ancora Valentina Persia, “mi disse che avevo un viso e due occhi così grandi che stavo benissimo anche così, e ha sdoganato il capello corto in televisione. Gli devo tantissimo“, confessa, “e mi manca davvero tanto”.

Valentina Persia: “Dissero che non c’entravo con la danza”

Passando, invece, a parlare di quando era piccola, Valentina Persia, ricorda la danza classica che lasciò dopo “l’ultimo anno di accademia nazionale di danza, nel 1989”, perché “un famoso coreografo durante le prove, mentre imitavo un professore, mi disse che non c’entravo niente con la danza e che sarei stata una brava attrice comica. Io piansi tutte le mie lacrime”, confessa, “perché non pensavo di far ridere mentre ballavo, ma 25 anni di distanza ho capito che è stato un precursore”.

Recentemente, inoltre, Valentina Persia ha partecipato al Tale e Quale Show, e ci tiene a raccontare che “quando guardavo le prime edizioni con papà, diceva che questo era un programma che voleva fortemente” che lei facesse, “perché, diceva, nessuno sa che hai una grande voce e sai imitare”. Mentre parlando del programma, ci tiene a parlare dei “grandi coach che ho avuto”, ai quali “devo dire grazie perché mi hanno dato una realtà che io amavo molto ma a volte anche per timidezza non facevo uscire e hanno sdoganato una voce che”, sottolinea Valentina Persia, “ama molto rappresentare la mia terra, perché io ci sono molto legata”.











