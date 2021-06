Valentina Persia vincitrice all’Isola dei Famosi 2021?/ Piange “Sono venuta per i miei figli”

Valentina Persia vincitrice all’Isola dei Famosi 2021?

Valentina Persia potrebbe davvero essere la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2021? L’attrice ha tutte le carte in tavola per essere la vincitrice passando davanti ai maschietti dell’edizione e anche a Beatrice Marchetti che è riuscita ad arrivare a questo punto perché mai in nomination e nemmeno alle prese con prove da sostenere e televoto, e allora chi è che merita il podio? Valentina Persia sicuramente si è spesa fino alla fine per il programma e per i suoi compagni e non è mai stata ferma un minuto. Lei stessa ha ammesso di essersi data sempre da fare per non permettere ai pensieri e alla malinconia di assalirla e alla fine è riuscita ad arrivare a quest’ultima puntata scansando ancora la nomination, questo significa davvero che la vedremo sul podio alla fine della puntata di questa sera?

Quest’ultima settimana per Valentina Persia non è stata delle migliori e non solo per l’assenza del fuoco, almeno nei primi giorni, ma per quello che è successo con Andrea Cerioli. La lite è esplosa proprio in diretta, quando Andrea non è riuscito a mandare giù l’ennesima coltellata perché lei è rea di essersi lamentata di lui alle sue spalle e così ecco che l’amicizia si è subito incrinata. In settimana la Persia ha avuto modo di parlarne con Matteo Diamante facendo presente che adesso non è più lei a fare parte degli eletti come in passato e che al suo posto adesso c’è Beatrice Marchetti: “Il rapporto con Andrea Cerioli? No comment. Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io”. A quel punto le lacrime non mancano e sembra proprio che Matteo Diamante abbia dato ragione all’attrice non che ci voleva molto visto che lui è da sempre è in lite con Andrea Cerioli.

