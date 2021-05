Valentina Persia Vs Cerioli “Non si affonda un amico”/ Lui si infuria: “Vittima!”

Sembrava amore e invece… L’amicizia tra Andrea Cerioli e Valentina Persia sembra essere arrivata alla conclusione. In particolare, a far scattare la lite, è un gesto di Andrea che, invece di rincuorare l’amica, affonda il coltello nella piaga, ipotizzando una classifica di televoto che la penalizza. Lei se ne lamenta in un confessionale, lui in diretta replica e dà le sue ragioni: “Le ho semplicemente detto una mia impressione, che è poi stata l’idea di tutti. Il fatto che lei poi a me non abbia detto nulla ma sia andata in confessionale a sfogarsi di tutte queste cose non mi piace. A me il vittimismo non piace e non mi piacciono le persone a cui devo dire che le cose vanno sempre bene, io sono fatto così, non ti vengo a indorare la pillola.”

Valentina Persia, è lite con Andrea Cerioli!

Valentina Persia però non ci sta e in diretta gli fa notare che al contrario si sarebbe scatenato l’inferno: “Se lo dicevo io a te, per come sei fatto tu, veniva già il panico! Tu vai in paranoia anche per molto meno! Sono 75 giorni che ti conosco e le tue paranoie sono su tutti i video!” Andrea, però, incalza: “Sei molto vittima, che personaggio che sei! Te la venderesti per andare avanti…” Tra i due, ormai, è rottura!

