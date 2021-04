Valentina Persia Vs Vera Gemma/ Video, fuorionda all’Isola dei Famosi “Ringraziami..”

Sale la tensione all’Isola dei Famosi 2021. Da una parte c’è il gruppo principale di cui fa parte Valentina Persia e, dall’altra, ci sono Vera Gemma e Fariba Tehrani, entrambe al televoto. Fariba è stata votata dal gruppo, ma a scatenare la polemica è stata la nomination di Francesca Lodo a Vera Gemma. Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Valentina e Vera hanno litigato a causa della nomination. Secondo la Persia, sarebbe stata Vera a chiedere di andare al televoto dopo un momento di sconforto. “Vera ha avuto un momento di sconforto, pregando a più riprese chiunque di votarla con tanto di lacrime – ha spiegato la Persia a Ilary -. Adesso, recriminare la scelta di Francesca e accusarla, mi sembra un discorso non chiaro. Non mi è sembrato che lei abbia mai detto di aver cambiato idea sul fatto di voler essere votata”.

Vera ha confermato di aver avuto un momento di sconforto, ma ha accusato Valentina di aver usato quel momento per convincere gli altri a mandarla in nomination. Tuttavia, tra le due, la discussione sarebbe andata avanti e il sito ufficiale del reality show ha pubblicato un fuorionda in cui Vera e Valentina discutono ancora della nomination.

Il fuorionda dell’Isola dei Famosi smashera Vera Gemma? Lite con Valentina Persia

Vera Gemma non ha accettato la nomination e, nel rispondere a Valentina Persia, ha detto: “Ieri stavo male, ho pianto ed ero stanca di dovermi difendere e sentirmi fraintesa dal gruppo. Se questo è usato dalle persone con le quali ho parlato per venirmi incontro, mi dispiace e non ne voglio neanche più parlare”. Nel fuorionda che sta facendo il giro del web, le due naufraghe continuano a discutere. “Dovevi dire grazie che mi hai votato. Sei stata con le lacrime agli occhi tutto il tempo”, dice la Persia. “Ho avuto un attimo di crisi, sono un essere umano”, ribatte la Gemma nel video. “Però hai detto votatemi perchè sono arrivata e non voglio più litigare”, aggiunge nella clip Valentina. “Avresti dovuto dire che ieri volevi uscire mentre oggi vuoi restare”, conclude Valentina. Come finirà tra le due naufraghe? Cliccate qui per vedere il video.

