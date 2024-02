Valentina Pesaresi e Cristian Forti: “Dopo Uomini e Donne siamo ancora più felici”/ Lei: “Colpo di fulmine…”

Valentina Pesaresi e Cristian Forti, la storia d’amore dopo Uomini e Donne

Il pomeriggio targato Verissimo – oggi, domenica 4 febbraio – è stato impreziosito dalla romantica presenza di Valentina Pesaresi e Cristian Forti, nuova coppia nata da Uomini e Donne. Il loro amore è esploso all’improvviso, forgiato da momenti di difficoltà e incomprensioni per poi essere sfoggiato in tutta la sua bellezza e forza. Insieme si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo le tappe fondamentali del loro percorso prima e dopo il dating show di Canale 5. “Come sta andando fuori Uomini e Donne? Molto bene, è uguale a come quando eravamo lì, stiamo molto bene e siamo davvero felici”.

DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, GENITORI ASIA ARGENTO/ “Io e mio padre abbiamo voltato pagina…”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Valentina Pesaresi ha confessato di non aver avuto idea di essere la scelta di Cristian Forti, finchè appunto non si è concretizzata: “Io non avevo capito nulla, fino all’ultimo non l’avevo capito anche quando ero al centro studio. L’ultimo periodo però lo vedevo strano, non stavo capendo nulla, lo vedevo un po’ agitato…”. Il giovane, a tal proposito, ha invece spiegato: “C’è stata la pausa natalizia in cui mi sono fermato a pensare e mi sono accorto che volevo stare solo con lei, a quel punto ho detto: ‘Basta, devo scegliere’…”.

GABRIEL, FIGLIO KLEDI KADIU E LA MALATTIA/ “Con la sua gioia di vivere ci sorprende…”

La lettera di Cristian Forti per Valentina Pesaresi a Verissimo: “Cercherò sempre di farti stare bene…”

Sempre a Verissimo, Valentina Pesaresi – scelta da Cristian Forti a Uomini e Donne – ha raccontato come sia arrivata ad innamorarsi grazie al percorso nel dating show, passando anche per i momenti di grande difficoltà: “Vedevo un Cristian distante, mi ero abituata alle dimostrazioni da parte sua quindi quando l’ho visto distaccato mi sono spaventata e volevo andare via. Colpo di fulmine? Sì, appena ho visto il suo video di presentazione. Chiaramente all’inizio era un impatto estetico, anche perché caratterialmente pensavo fosse un po’ immaturo. Col tempo però mi sono ricreduta in positivo… Cerca sempre il dialogo, di rimediare; cerca il modo di chiarire anche quando si tratta di piccolezze”.

EMANUEL LO E LA CRISI SUPERATA CON GIORGIA/ “Ci siamo lasciati più di una volta, però…”

Cristian Forti ha confermato le parole di Valentina Pesaresi, aggiungendo come anche lui ad un certo punto abbia preso piena consapevolezza di quel sentimento che cresceva sempre più forte. “Cosa mi ha fatto innamorare di lei? Il suo modo di fare, di parlare, sempre pacata e calma; tutto. Anche durante le discussioni, io sono istintivo, lei invece con calma vuole che le spieghi tutto”. L’intervento della coppia nata a Uomini e Donne si conclude con una commovente e romantica lettera scritta dal ragazzo, dedicata appunto alla sua dolce metà: “Era tanto tempo che non ero così felice e che non stavo così bene, sei diventata una persona importante e speciale e quando non ci sei sento la tua mancanza; sono fortunato ad aver trovato una ragazza come te… Cercherò sempre di farti stare bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA