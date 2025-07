Valentina Pesaresi festeggia la laurea: da corteggiatrice a dottoressa! “Dopo Uomini e Donne, la mia rinascita”.

Valentina Pesaresi ha da poco scritto un annuncio sui social svelando di essersi laureata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che all’epoca aveva sceso le scale per Cristian è riuscita a coronare il suo sogno e non ha esitato nel condividere il lieto evento con i fan del programma. Valentina era entrata nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Cristian Forti e la loro frequentazione era stata talmente intensa che oggi i due sono ancora fidanzati.

Mentre si trovava a Uomini e Donne, Valentina Pesaresi aveva preso la laurea triennale e dopo poco tempo, impegnandosi moltissimo, è riuscita anche a prendere la magistrale in Economia. Vicino a lei, come si può vedere dalle foto su Instgram, è sempre presente anche Cristian Forti che festeggia la sua fidanzata con la corona d’alloro in testa.

Valentina Pesaresi, la dedica ai fan e alla famiglia: “Ci sono stati alti e bassi“

“La magistrale è stata più faticosa, ci sono stati alti e bassi, momenti di gioia infinita e altri di sconforto in cui non riuscivo a gestire tutte le mie emozioni“. Queste le parole di Valentina Pesaresi, che ha concluso il suo percorso di studi iniziato nel gennaio 2024. La ragazza ha ringraziato anche i fan che in tutto questo tempo non hanno mai smesso di supportarla e di seguirla dandole la forza di continuare ad impegnarsi: “Non avete mai smesso di far sentire il vostro supporto seppur io sia stata molto assente perché presa da mille impegni. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma so che sarò più presente e condividerò con voi più momenti come questo”. Nelle foto, si vede anche un tenero bacio con il fidanzato Cristian Forti, segno che tra i due prosegue a meraviglia.

