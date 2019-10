Valentina Petrini/ “Ho fiducia nei giovani” (FAKE, La fabbrica delle notizie)

Valentina Petrini, la giornalista di inchiesta debutta al timone di “FAKE – La fabbrica delle notizie“, il nuovo programma in partenza da mercoledì 23 ottobre alle ore 23.30 sul Canale NOVE. Il volto noto di Nemo – Nessuno escluso è pronta per questa nuova grande avventura televisiva che si occuperà principalmente di fake news, ossia le bufale del web e non solo che oggigiorno si diffondono a macchia d’olio creando a volte non pochi allarmismi. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha spiegato come mai hanno deciso di lasciare alcuni termini in lingua inglese; si tratta di fake news, fact checking e debunking. Ecco perchè: “Fake news sono le “bufale” intese come invenzioni totali o come condimenti maliziosi aggiunti a notizie vere per strumentalizzarle. Il debunking è l’attività di smontaggio delle “bufale” fatta da giornalisti ed esperti informatici. Il fact checking è il controllo della veridicità dei fatti raccontati e da sempre è un dovere dei giornalisti”.

Valentina Petrini: “Fake news? saremo flessibili”

La giornalista ha poi proseguito cercando di spiegare come mai oggigiorno le bufale si diffondano con grande velocità nel web e non solo. “Per interesse commerciale, per cominciare” ha precisato da subito l’ex giornalista di Nemo – Nessuno Escluso che hai proseguito dicendo – “penso a certi raggiri su questioni legate alla salute…”. Non solo, dietro queste fake news molto spesso ci sono anche degli scopi politici: “per esempio per portare l’attenzione della gente e il fuoco del dibattito su certi problemi e non su altri” ha detto Valentina Petrini che sulle otto puntate di “FAKE – La fabbrica delle notizie” ha anticipato: “saremo flessibili: avremo approfondimenti, ma “scalderemo” le puntate cogliendo le notizie false del momento. Saremo sentinelle sempre all’erta”.

Valentina Petrini: “ho fiducia nelle nuove generazioni”

Ma come è possibile non cadere nella trappola delle fake news? Valentina Petrini dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha cercato di dire la sua invitando i lettori a prestare attenzione ad una serie di dettagli. In particolare la giornalista si è soffermata sul web: “su internet non condividiamo “meccanicamente” tutto ciò che leggiamo, coltiviamo sempre un po’ di dubbio. Poi cerchiamo di capire se la “pagina” che attira la nostra attenzione è seria o no: ci bombarda di proposte commerciali? Ci spinge verso altri siti, magari equivoci?… Dobbiamo essere cittadini “attivi” anche quando ci informiamo”. Nonostante tutto però la Petrini ha un pensiero positivo per il futuro e sulle nuove generazioni: “ho fiducia, le nuove generazioni sono più consapevoli di certi rischi, quindi per me le cose andranno meglio”.



