Valentina Piscopo torna al Grande Fratello? Chi è la compagna di Domenico e il futuro della loro storia dopo la crisi

Valentina Piscopo è la compagna di Domenico D’Alterio, concorrente del Grande Fratello, e negli ultimi mesi il suo nome è diventato noto al pubblico grazie ai numerosi confronti avvenuti nella Casa. Legata a Domenico da quasi dieci anni, Valentina è una donna lontana dal mondo dello spettacolo, che ha però iniziato ad esporsi dopo aver visto il compagno sempre più vicino ad un’altra concorrente, ovvero Benedetta. La donna è infatti apparsa più volte in diretta, usando forti parole contro Domenico e contro Benedetta, accusandola di non essersi comportata in modo rispettoso nei suoi confronti.

Non solo, Valentina ha continuato ad attaccarla anche sui social, arrivando ad usare termini piuttosto offensivi. Stufa della situazione, ha deciso infine di inviare una lettera al fidanzato, comunicandogli la sua decisione di prendersi una pausa e interrompere la relazione, dopo tanti anni insieme. Nonostante ciò, Domenico ha comunque deciso di restare nel reality, ribadendo di aver sempre visto Benedetta solo come un’amica e deciso a portare alla conclusione la sua avventura nel programma di Canale 5.

Valentina e la crisi con Domenico: cosa succederà al Grande Fratello

Al centro della loro storia, poi, c’è anche la figura della piccola Paola, la figlia nata nel 2019. Valentina ha più volte sottolineato quanto la bambina sia stata travolta, seppur indirettamente, dal clamore mediatico legato al Grande Fratello, e quanto questo abbia reso ancora più dolorosa la crisi con Domenico. Durante le interazioni con il compagno, la donna ha ribadito di non sentirsi valorizzata né rispettata, scegliendo quindi di mettere uno stop alla loro storia. Riusciranno a risolvere i loro problemi prima della fine del GF? Chissà…