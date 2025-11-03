Valentina Piscopo dice addio al Grande Fratello e scatena la bufera: “Loro falsi fino al midollo”. Lo sfogo senza freni dopo l'uscita!

Come ha reagito Valentina Piscopo dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello? Un po’ ce lo aspettavamo che avrebbe scritto una storia-sfogo contro gli inquilini che in questi giorni si sono scagliati con lei, e questo è avvenuto come volevasi dimostrare. Di certo, dobbiamo anche sottolineare che il suo ingresso ha – finalmente – movimentato il reality anche se gli autori l’hanno fatta uscire prima della puntata non consentendole una lite in diretta.

GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 3 NOVEMBRE/ Diretta: Francesco eliminato, Valentina show, i nominati

Valentina, appena uscita dal programma ha subito preso la palla al balzo per sfogarsi sui social scrivendo le sue impressioni sui concorrenti del Grande Fratello: “Hanno fatto branco contro di me. Non sono mai stata una concorrente, né volevo esserlo”, scrive la compagna di Domenico D’Alterio, convinta che tutti si siano scagliati contro di lei senza motivazione. Valentina Piscopo ribadisce poi di essere entrata solo per parlare con il fidanzato: “Ma purtroppo il Branco non avendo gli argomenti ha pensato di attaccarmi“, spiega, e definisce i gieffini noiosi.

Rasha attacca Valentina al GF: "Usi Omer per far ingelosire Domenico"/ Lei replica: "Cattiva e frustata"

Valentina Piscopo, reazione choc fuori dal GF: “Mi prendo tutta la M***A!”

“Ragazzi miei svegliatevi perché io HO SOLO DIFESO CIÒ CHE CONTINUO A SOSTENERE!.. LA MIA DIMOSTRAZIONE È QUELLA CHE ORA SONO FUORI! Non ho bisogno di stare in un contesto di gente FALSA!“, continua Valentina Piscopo nel suo sfogo su Instagram. “MA SOPRATTUTTO SE VOLEVO CAVALCARE LONDA LASCIAVO DOMENICO LI LA CAVALCAVO tranquillamente invece mi prendo tutta la M***A!“. La sua reazione è dovuta al fatto che la donna è stata accusata di aver recitato per fare hype, soprattutto dopo l’avvicinamento eccessivo di Domenico con Benedetta.

Valentina Piscopo, lite con Benedetta al GF: "A te questo teatrino piace!"/ "Continui a non avere rispetto"

Dopo l’ingresso di Valentina si sono scatenate parecchie liti al Grande Fratello, soprattutto tra Rasha e Francesca, che si sono scontrate in difesa di Omer, mentre gli altri concorrenti sono convinti che sia stato tutto pianificato per portare Valentina ad essere ingaggiata nel reality. Che sia vero o meno, il fatto è che la compagna di Domenico oggi è fuori dalla casa, senza aver nemmeno raggiunto la puntata di lunedì 3 novembre.