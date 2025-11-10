Chi è Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D'Alterio del Grande Fratello 2025: mamma di Paola e idolo del web, dove ha però fatto fronte ad accuse

Valentina Piscopo è una delle grandi protagoniste del Grande Fratello 2025 pur non essendone concorrente. Il pubblico la conosce come fidanzata di Domenico D’Alterio ma c’è chi la segue anche sui social, non solo per appoggiare la sua causa, ma anche per mostrarle il proprio sostegno come persona. Valentina ha dimostrato di essere una donna pronta a dire la sua a ogni costo, per nulla intimorita da telecamere e un ambiente che, prima d’ora, mai aveva frequentato. Il tutto per cercare di salvare la sua famiglia. Proprio questo l’ha resa un idolo agli occhi di molti telespettatori del Grande Fratello. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Valentina ha 32 anni, è del segno dei gemelli ed è impiegata nel settore commerciale. È una mamma innamoratissima di sua figlia Paola, nata proprio dalla relazione con Domenico. I due stanno insieme da circa 9 anni, durante i quali non sono mancate difficoltà.

Valentina Piscopo, chi è la fidanzata di Domenico D’Alterio del Grande Fratello 2025 e perché è così discussa

Tornando al Grande Fratello, Valentina ha fatto il suo ultimo ingresso nella Casa la scorsa settimana per un confronto finale (?) con coloro che l’hanno criticata nel corso della sua breve permanenza nel reality. Un incontro che si è concluso con una sorta di accordo col compagno Domenico: rimanere nella Casa ma troncando il legame con Benedetta Stocchi oppure tornare a Casa insieme a lei. Ebbene, questo accordo sembra sia stato infranto, tanto che Valentina ha annunciato la fine della sua storia col compagno attraverso un post su Instagram che, quasi certamente, stasera sarà mostrato anche al diretto interessato nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. Intanto sui social, se da una parte è amatissima, dall’altra è stata in questi giorni anche vittima di insulti pesantissimi, che ha deciso di condividere con tutti i suoi follower.

