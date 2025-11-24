Valentina Piscopo, la fidanzata di Domenico D'Alterio, si lascia andare ad un nuovo sfogo sui social: in arrivo un altro confronto al Grande Fratello?

Valentina Piscopo, la fidanzata di Domenico D’Alterio che il pubblico del Grande Fratello 2025 ha conosciuto per i confronti di cui è stata protagonista sia con lo stesso Domenico che con Benedetta, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social in seguito al quale, prima del gran finale del reality show, potrebbe esserci un altro confronto nella casa più spiata d’Italia. Durante l’ultimo confronto, Valentina aveva chiesto a Domenico di allontanarsi da Benedetta ma, nelle scorse ore, vedendo il padre di sua figlia giocare e scherzare ancora con Benedetta dopo le parole dette dalla madre di quest’ultima, Valentina ha perso la pazienza e, sui social, si è lasciata andare ad un durissimo sfogo.

Nel suo sfogo, Valentina spiega di aver lasciato Domenico libero di comportarsi come meglio credeva nella casa del Grande Fratello perché sperava che capisse dove stesse sbagliando ma vedendolo nuovamente giocare e scherzare con Benedetta, ha deciso di intervenire per prendere le distanze.

Valentina Piscopo contro Domenico D’Alterio al Grande Fratello

Nel nuovo sfogo pubblicato su Instagram, Valentina Piscopo sottolinea di aver lasciato a Domenico la possibilità di scegliere cosa fare, di fermarsi e di dimostrare con i fatti che teneva alla loro famiglia concretizzando, però, solo la parte in cui gli diceva di vivere liberamente l’avventura nella casa. Valentina sottolinea che ad infastidirla non sono i canti, i giochi e i balli ma la persona con cui lo sta facendo.

Valentina, poi, puntualizza che potrebbe divertirsi con qualsiasi, altro concorrente ma di farlo con Benedetta che, a suo dire, insinuerebbe di piacergli soprattutto dopo le parole della madre che ha parlato della loro famiglia. Parole dure, dunque, quelle di Valentina di cui Domenico potrebbe essere informato a breve.