Valentina Piscopo è tornata nella Casa del Grande Fratello 2025 e ha lasciato Domenico D'Alterio dopo una nuova e accesa lite in diretta

Il riavvicinamento di Domenico D’Alterio a Benedetta Stocchi, nell’ultima settimana, al Grande Fratello 2025, ha scatenato non solo le nuove stoccate social di Valentina Piscopo al compagno, ma anche il suo ritorno nella Casa per un confronto che sembra essere quello definitivo. La donna ha non solo restituito l’anello che lui gli aveva regalato come pegno d’amore, ma ha anche ribadito che per lei la storia è definitivamente finita.

“Ho capito che io non sono la persona per te, che ti completa.”, ha esordito Valentina. “Sono venuta qui per avvisarti, ti ho detto che quella persona mi dava fastidio, ma tu non mi hai affatto tutelata!”. La donna è apparsa ancora una volta un fiume in piena, e contro il compagno (ormai ex) ha continuato: “Io non sono orgogliosa di te, se tu non volevi questo, quella persona l’avresti allontanata. Io non voglio aspettare più nulla, mi voglio sentire libera. Mi hai fatta passare per quella a causa della quale non hai libertà, hai fatto passare un messaggio sbagliato di me!”.

In merito alla mancata spensieratezza di cui si è lamentato Domenico parlando della relazione con Valentina, quest’ultima ha motivato: “Io la spensieratezza non te l’ho mai data perché ho curato mio padre malato, tua madre malata… Tu non mi ha mai detto grazie!”. Per Domenico, la loro è stata una storia di “Nove anni tra alti e bassi, abbiamo avuto momenti belli ma anche brutti, ma siamo sempre stati vicini. Poi abbiamo avuto la cosa più bella del mondo che è nostra figlia”, ma sia per Simona Ventura che per Ascanio Pacelli, forse è il momento di lasciarsi andare per capire meglio i proprio sentimenti e poi, magari, ritrovarsi successivamente. “Avete un rapporto tossico che vi sta uccidendo da dentro“, ha tuonato l’opinionista del Grande Fratello.