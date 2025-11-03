Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D'Alterio contro Benedetta al Grande Fratello 2025: scoppia la scontro in diretta per un bigliettino

Valentina Piscopo torna al Grande Fratello 2025, questa volta per l’atteso faccia a faccia in solitaria con Benedetta Stocchi. Simona Ventura ha mostrato un filmato riassuntivo nel quale Benedetta scrive un bigliettino per Domenico, in cui si dice vicina a lui in questo momento particolare. “Io ho scritto quel biglietto, e lo rifarei, perché i miei pensieri nei confronti di Domenico sono sempre quelli. – ha spiegato Benedetta in diretta, aggiungendo che – Per me lui è la persona che ho conosciuto, poi ognuno nella sua vita fa i suoi errori”.

A questo punto è arrivata Valentina, che ha avuto una sfuriata contro Benedetta: “Secondo me a te tutto questo teatrino ti piace. – ha tuonato la fidanzata di Domenico in diretta su Canale 5 – Per me continui a non avere rispetto per una donna che lui ha fuori. Giocate lontani, per me il biglietto non lo dovevi proprio fare! Hai anche messo in dubbio il suo sentimento per me! Il problema è che si parla ora un’altra volta di questo triangolo”, ha accusato.

Benedetta ha fatto un passo indietro, dicendosi davvero stanca di tutta questa situazione che si è creata: “Mi ha devastato questa cosa! Da oggi io da una parte e lui da un’altra.”, ha ammesso la romana. Dallo studio, è intervenuta anche Sonia Bruganelli, schierandosi dalla parte di Valentina e giudicando un gesto non pensato quello di Benedetta per Domenico: “Era un po’ prematuro, la velocità a scrivergli e risollevare Domenico mi sembra un po’ troppo veloce… sembra sia stata la tua pancia a dire a lui ‘Io sono qua’. Credo che tu l’abbia fatto per te più che per Domenico.” ha concluso l’opinionista.