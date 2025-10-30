Valentina Piscopo, compagna di Domenico D'Alterio del Grande Fratello 2025, ospite di Casa Lollo è tornata a parlare di lui

Grande Fratello 2025, Valentina Piscopo torna a parlare del fidanzato Domenico D’Alterio

Nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello 2025 si è registrato un netto avvicinamento tra Domenico e Benedetta, tra coccole, effusioni e sguardi complici. Un avvicinamento che ha destato perplessità nel pubblico e, soprattutto, la rabbia di Valentina Piscopo, compagna del concorrente, che è addirittura entrata nella Casa durante la diretta per avere un confronto diretto con lui.

La donna nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, ospite di Casa Lollo, ed è ritornata sull’argomento immaginando di rivolgersi proprio al suo uomo: “Se vengo la prima volta ad avvisarti che faccio caos, tu da uomo dovresti ascoltarmi. E invece no, non sono stata ascoltata. Per lui, nella sua testa, non c’è niente di male, ma per noi sì“.

Valentina smentisce inoltre di aver vissuto 9 anni burrascosi con lui, segnati da tradimenti subiti, e anzi specifica: “Non è che io ho subito 9 anni di tradimenti, non sarei così stupida. C’è solo stato un periodo della nostra vita in cui non stavamo insieme, non eravamo coppia, ma non c’erano tradimenti. Il passato me lo sono lasciato alle spalle: penso che lui come uomo sia cambiato“.

Valentina difende Domenico ma avverte: “Mi viene da pensare se...”

Nel corso delle ultime settimane sono emerse diverse critiche nei confronti di Domenico, soprattutto per l’avvicinamento a Benedetta al Grande Fratello 2025. Valentina però si dice sicura del loro sentimento e cerca di difenderlo: “Io ho ancora dei valori nella vita. Da fuori possono giudicarmi e chiedermi perché sto con lui, ma non mi interessa. So in casa quanto vale, quanto dà alla bimba e quanto tempo dedica a noi, come coppia e famiglia“.

In merito proprio al contatto sempre più fisico tra i due coinquilini, ammette: “Sono sempre stata chiara: lui può giocare e divertirsi, io sono contenta, ma se ti vedo mano nella mano con una, tra abbracci e carezze, mi viene da pensare. Contatto fisico sì, ma fino a un certo punto“.

Non manca infine una velata frecciatina alla stessa Benedetta, con la quale ha sempre avuto un confronto civile in Casa, pur sottolineando: “Una donna che non rispetta un’altra donna per me non è donna. Il mio uomo ha sbagliato, ma lei deve dire: ‘io non sono sbagliata, non posso passare per quella che non sono, devo mettere un freno’“.