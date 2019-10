Valentina Pivati, cena a “scrocco”/ Ristoratore: “È mendicare” (Live Non è la D’Urso)

Valentina Pivati in collegamento a “Live Non è la D’Urso” per fare chiarezza sulla bufera scoppiata quest’estate. Un ristoratore l’ha accusata di voler “scroccare” una cena. «Mi spiace non essere lì, ma non sto bene», ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma ha dovuto subito fare i conti con gli attacchi di Karina Cascella, un’altra vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. «Sono allibita dal fatto che non avevi quella sera 40-50 euro per pagarti la cena. Io non mi sono mai proposta, perché se un’azienda vuole lavorare con me ho una mail». Ma Valentina Pivati non le crede: «Non è vero, e tu che ci lavori lo sai». Allora Karina Cascella è andata in tackle: «Se ho una cosa bella salda è la mia dignità, a differenza di alcune». Jessica Mazzoli e Daniele Interrante invece l’hanno difesa. «Non mi ritengo un’influencer. Lavoro in un supermercato, quindi 40 euro non mi mancano», ha spiegato Valentina Pivati. E poi ha raccontato di aver mandato quella richiesta avendo organizzato lì le sue ferie.

VALENTINA PIVATI A LIVE NON È LA D’URSO, RISTORATORE SU CENA A “SCROCCO”

Valentina Pivati ha dato la sua versione dei fatti a “Live Non è la D’Urso”. «Mi ero fatta un itinerario e ho scelto una serie di ristoranti e posti da visitare. Quindi ho chiesto collaborazioni in cambio di pubblicità. Se avessero detto no, ci sarei andata comunque, perché lo avevo già scelto come posto in cui andare». L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di aver ricevuto diverse proposte da alcuni ristoranti italiani. Ma Barbara D’Urso ha sentito anche i ristoratori. «Non sapevamo chi fosse. Ci è sembrato quasi uno scherzo, così abbiamo deciso scherzosamente di pubblicarlo sul nostro profilo. Non penso che lei sia una food blogger. Io non so chi sono i tuoi follower, forse sono pure fittizi. Che senso ha offrirti una cena? Non lo vorrei dire ma… chi è?», ha dichiarato la proprietaria del locale. Il suo socio ha confermato la posizione: «Non credo sia il modo giusto di trovarsi un lavoro. Fate altro. È un po’ mendicare». La replica di Valentina Pivati: «Sono uscita da un programma tv, ma ho continuato ad avere la mia vita. Comunque lui è stato il primo ad eliminare il post…».

