Valentina Pivati di UeD mamma: “Casareo d’urgenza col Covid”/ “È andato tutto storto”

L’ex volto di Uomini e Donne Valentina Pivati ha svelato le difficoltà che sta vivendo nei primi giorni da mamma. Valentina è infatti diventata mamma della piccola Alycia ma ha voluto condividere con i suoi follwers una notizia dolorosa. La giovane è infatti risultata positiva al covid. Valentina ha rivelato infatti che nulla è andato secondo i suoi piani: “Volevamo partorire a Tradate ma causa covid sono stata obbligata a partorire a Varese. Volevo ci fosse ovviamente Andre con me ma causa covid sono stata sola tutto il tempo. Avrei voluto evitare l’induzione ma la bambina era troppo grossa e mi hanno indotto il parto. Avrei voluto evitare l’epidurale con il fatto che l’ossitocina parte a mille e hai contrazioni ogni due minuti forti. Le ragazze dell’ospedale mi hanno convinta a farla e ora penso che sia stata meglio. Non volevo assolutamente fare un cesareo e sono arrivata a farlo d’urgenza per il bimbo. Praticamente tutto ciò che non volevo l’ho fatto”.

L’ex corteggiatrice ha poi raccontato di com’è avvenuto il primo incontro con la nuova arrivata, avvenuto nonostante la positività al covid: “Ho la mascherina da quando ho partorito praticamente. Non l’ho mai tolta se non per mangiare. Quando è nata è stato fatto il tampone ed era negativo. Anche quello della placenta è uscito negativo”.

Valentina Pivati racconta le difficoltà del parto

Valentina Pivati ha rivelato di aver sviluppato diversi problemi di salute. L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato: “Ho avuto le ragadi. Poi mi è uscita la rotula del ginocchio e oltre ai dolori dell’intervento, non riuscivo nemmeno ad appoggiare la gamba senza provare dolori forti. Poi è arrivata la febbre ed è tornata la tosse per il Covid. Ogni colpo di tosse ti uccide”. In quanto è ancora positiva al virus, Valentina Pivati e il suo compagno non stanno vivendo benissimo: “Ancora non abbiamo baciato la nostra bimba”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infine, rivela al pubblico che la segue di aver preferito non fare il vaccino durante la gravidanza. Tornasse indietro crede che farebbe la stessa storia. Non intende non fare il vaccino, ma quando era in dolce attesa non se l’è sentita. Valentina ha ammesso di aver sofferto durante il parto: “Non me lo aspettavo così pesante, soprattutto la ripresa. Non avrei voluto fare il cesareo. I dolori ancora ci sono. Ho la fortuna di avere al mio fianco un papà meraviglioso”, ha concluso Valentina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA