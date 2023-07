Valentina Pivati di Uomini e Donne mamma bis: è nata la seconda figlia/ Nome scelto e foto

Valentina Pivati, ex di Uomini e Donne, è diventata mamma per la seconda volta

Secondo fiocco rosa per Valentina Pivati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta nella giornata dell’11 luglio. Dopo Alicya, nata del 2021, Valentina e il compagno Andrea Concato hanno allargato la famiglia con la piccola Camila. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex volto del dating show di Canale 5, pubblicando sul suo profilo Instagram una storia che la raffigurava in ospedale.

Valentina Pivati si è allora scusata con i follower per essere sparita per un po’, annunciando che il motivo di questa mancata è la nascita della sua seconda figlia: “Scusate l’assenza, ma si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita!”, ha scritto l’ex corteggiatrice, pubblicando qualche ora dopo uno scatto della figlia appena nata.

Valentina Pivati mamma bis: le prime parole sulla figlia appena nata

In serata Valentina Pivati è tornata attiva su Instagram per aggiornare i follower sul parto e sulla sua bambina, ammettendo che presto racconterà tutti i dettagli di quanto è accaduto nelle scorse ore. Poi ha deciso di condividere con i follower una foto in cui si intravede il viso della bambina: “E niente, noi ci concentriamo sempre sulle labbra… – ha scritto l’ex corteggiatrice a corredo della foto, concludendo – Appena posso comunque parliamo di tutto e vi racconto la mia esperienza per il momento però, grazie per gli infiniti messaggi… siete speciali!”

