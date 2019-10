Valentina Pizzale, sceneggiatrice Rai arrestata/ Stalking verso diplomatico italiano

E’ stata arrestata Valentina Pizzale, sceneggiatrice Rai, con l’accusa di stalking. La vicenda è riportata in queste ultime ore dai principali quotidiani online, ed ha come protagonista in negativo la donna 41enne che ha lavorato, fra le altre cose, al “Diario di un maniaco per bene”, nonché alla ben nota fiction di Canale5 “Le tre Rose di Eva“. La Pizzale aveva preso di mira un diplomatico, il 63enne Ettore Francesco Sequi, capo di gabinetto del ministero degli esteri nominato poche settimane fa da Luigi Di Maio, ed ex ambasciatore italiano in Cina. I due avevano avuto una breve relazione nel 2017, poi lui, come ricorda Il Fatto Quotidiano, aveva deciso di troncare la loro storia. Peccato però, come spesso accade in questi casi, che la Pizzale non si sia rassegnata, e con il passare dei mesi il suo sentimento si sia trasformato in una vera e proprio ossessione nei confronti del diplomatico. Per queste ragioni la donna è stata arrestata con l’accusa di stalking.

VALENTINA PIZZALE, SCENEGGIATRICE RAI ARRESTATA PER STALKING

La 41enne era già stata denunciata in passato dal suo ex compagno, e a breve dovrebbe aprirsi il processo, ma nonostante il “pendente”, la donna ha continuato a perseguire l’ex, fino all’arresto. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stata la Procura di Roma dopo l’integrazione di querela presentata dallo stesso Sequi. I due si erano conosciuti durante un evento pubblico, e avevano poi deciso di mettersi assieme, ma dopo una breve relazione erano emerse troppe incompatibilità caratteriali e di interessi, al punto che l’ex ambasciatore in Cina aveva deciso di troncare il rapporto. La donna non ne voleva sapere ed ha così iniziato a chiedergli il perché di tale decisione, richieste continue e insistenti che avevano indotto Sequi a ricorrere all’autorità giudiziaria per tenere lontana la sceneggiatrice, che nel contempo lo tormentava con messaggi intimidatori ad ogni ora. La denuncia aveva però aizzato ancora di più la donna: “Racconto tutto e ti rovino”, gli scriveva di notte. Il resto, è storia di queste ore.

