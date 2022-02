Valentina Rapisarda, chi è l’ex fidanzata di Andrea Cerioli/ “Sono stata di merd*”

Da tre anni ormai Andrea Cerioli è felice insieme ad Arianna Cirrincione. Il loro amore è nato nello studio di Uomini e Donne ma forse non tutti ricordano che prima di quel percorso da tronista, Andrea c’era già stato in quello studio per cercare l’amore. Il primo percorso non era andato al meglio: Andrea aveva deciso di abbandonare il programma senza fare la sua scelta; eppure una delle due corteggiatrici ha deciso di contattarlo fuori, senza telecamere.

È così che è nata la storia d’amore tra Andrea e Valentina Rapisarda. I due sono stati insieme a lungo prima che la loro relazione finisse in modo definitivo. Una rottura che fu per la ragazza molto pesante e dolorosa, come lei ha poi spiegato successivamente. Di recente proprio Valentina ha dato una sua opinione su Arianna Cirrincione, attuale fidanzata di Andrea, dicendo di trovarla una brava ragazza.

Valentina Rapisarda e le parole sulla rottura con Andrea Cerioli

Valentina Rapisarda, qualche tempo fa, ha parlato della fine della relazione con Andrea Cerioli. Queste le sue dichiarazioni: “Non ne avevo mai parlato perché quando ci siamo lasciati io per un anno sono stata proprio di me**a, – ha spiegato Valentina – poi lui ha rifatto Temptation Island e Uomini e Donne e non volevo andare a ledere o farvi dire che rosicavo. Il succo è che dopo che era finita la relazione io ci speravo ancora, quindi non volevo dire ad alta voce che era finita. Poi ovviamente lui ha cercato visibilità e io ovviamente ho messo un punto”, ha quindi concluso.

